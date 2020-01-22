Ротару вместе с Киркоровым отожгла на юбилее жены российского олигарха

София Ротару продолжает свои гастроли по России. Все началось с записи "Песни года" в конце 2019-го, теперь же стало известно, что артистка, последние 10 лет живущая в Киеве, развлекала богатую именинницу - жену миллиардера из списка "Форбс".

Пышный праздник был организован в Москве, в честь юбилея Этери Карапетян, супруги Самвела Карапетяна, владельца группы компаний "Ташир", пишут росСМИ.

Согласно сообщениям, на сцене для жены миллиардера спели София Ротару, Филипп Киркоров, а также зарубежные исполнители, спевшие для Этери "песни молодости" - итальянская поп-группа Ricchi e Poveri а также экс-солист "Modern Talking" Томас Андерс. Ведущим вечера стал Андрей Малахов.

Этери Карапетян с Киркоровым (фото: instagram.com/eteri_p)

По информации росСМИ, гонорар Ротару на корпоративах обычно стартует от 50 тысяч евро. Сколько заработала артиста на этот раз, остается лишь догадываться.

Во время выступления София Михайловна выглядела роскошно и исполнила для гостей свой вневременной хит "Лаванда".

Филипп Киркоров спел для Карапетян хит своей экс-супруги Аллы Пугачевой - "Миллион алых роз" и другие свои песни. За корпоратив звезда берет обычно от 100 тысяч евро.

Отметим, что Самвел Карапетян занимает 29 место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России 2019". Его супруга Этери Карапетян владеет элитным салоном красоты в Москве.