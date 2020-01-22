Ротару разом з Кіркоровим відіжгла на ювілеї дружини російського олігарха

Софія Ротару продовжує свої гастролі по Росії. Все почалося з запису "Пісні року" в кінці 2019-го, тепер же стало відомо, що артистка, яка останні 10 років живе у Києві, розважала багату іменинницю - дружину мільярдера зі списку "Форбс".

Пишне свято було організовано в Москві, на честь ювілею Етері Карапетян, дружини Самвела Карапетяна, власника групи компаній "Ташир", пишуть росЗМІ.

Згідно з повідомленнями, на сцені для дружини мільярдера заспівали Софія Ротару, Філіп Кіркоров, а також зарубіжні виконавці, що виконали для Етері "пісні молодості" - італійська поп-група Ricchi e Poveri а також екс-соліст "Modern Talking" Томас Андерс. Ведучим вечора став Андрій Малахов.

Етері Карапетян з Кіркоровим (фото: instagram.com/eteri_p)

За інформацією росЗМІ, гонорар Ротару на корпоративах зазвичай стартує від 50 тисяч євро. Скільки заробила артиста на цей раз, залишається лише здогадуватися.

Під час виступу Софія Михайлівна виглядала розкішно і виконала для гостей свій позачасовий хіт "Лаванда".

Філіп Кіркоров заспівав для Карапетян хіт своєї екс-дружини Алли Пугачової - "Миллион алых роз" та інші свої пісні. За корпоратив зірка бере зазвичай від 100 тисяч євро.

Зазначимо, що Самвел Карапетян займає 29 місце в рейтингу "200 найбагатших бізнесменів Росії 2019". Його дружина Етері Карапетян володіє елітним салоном краси в Москві.