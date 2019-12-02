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Ротару внезапно закрыла гостиницу в Крыму: отвернулись все поклонники

STYLERПерсоны    02.12.2019 - 14:54
Ротару внезапно закрыла гостиницу в Крыму: отвернулись все поклонники
Ротару после скандала с концертами в России закрыла гостиницу в Крыму (коллаж: РБК-Украина)

Роскошная гостиница Софии Ротару в Крыму больше не принимает посетителей

София Ротару недавно попала в грандиозный скандал из-за концертов в России. Певица, которая в последнее время наотрез отказывалась выступать в РФ, внезапно собралась на запись "Песни года 2019" и еще на ряд других мероприятий. Вскоре после этого стало известно, что гостиница 71-летней артистки в Крыму закрылась.

Стоит отметить, что певица попала под обоюдный обстрел: с украинской стороны ее упрекали за то, что она решила развлекать зрителей в стране-оккупанте, а в РФ Ротару упрекнули за материальную поддержку украинской армии, деньги на которую она зарабатывает на "наивных российских поклонниках".

Но факт остается фактом. Роскошная гостиница "Вилла София" в Ялте, якобы закрылась "на реновацию". Такая информация появилась на сайте бутик-отеля.

Ротару внезапно закрыла гостиницу в Крыму: отвернулись все поклонники

Ротару закрыла гостиницу в Крыму (скрин: villasofia-yalta.com)

Тем не менее, в росСМИ появилась информация, что гостиницу недавно ремонтировали, а причина закрытия кроется в скандале, в который недавно попала певица.

Гостиница и без того в последние годы работала "в минус". Дорогущие номера простаивали без посетителей. Сама Ротару уже давно там не появлялась - отелем управляла невестка певицы Светлана Евдокименко.

Ротару закрыла гостиницу в Крыму (фото: villasofia-yalta.com)

А после скандала с концертами, от певицы отвернулись поклонники, которые могли бы стать ее потенциальными клиентами.

Сама певица в одном из интервью заявляла, что в Крым не ездит и последние 10 лет проживает в Киеве.

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