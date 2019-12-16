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Ротару призналась в любви России: счастлива, как никогда

STYLERПерсоны    16.12.2019 - 15:11
Ротару призналась в любви России: счастлива, как никогда
София Ротару (Фото: vk.com/s.rotaru1)

София Ротару выступила в Москве и сделала признание

София Ротару выступила в России как специальная гостья XV Международного музыкального фестиваля "Легенды ретро FM" в Москве и после концерта призналась, что счастлива, как никогда.

Народная артистка Украины заявила, что очень переживала накануне шоу из-за попыток бойкота в РФ.

"Но теперь... я так благодарна! Очень благодарна, потому что у меня появилось столько сил, такое настроение! Уезжаю, счастливая, как никогда... Вы сами видели, что я очень волновалась", - сказала София Михайловна.

"А мы были уверены, что прием будет именно такой. Потому что музыка не знает границ, а любовь не знает преград", - ответили ей.

На концерте 14 декабря 72-летняя певица исполнила 5 песен, и зал подпевал каждую, включая и легендарную "Червону руту" на украинском языке.

Ротару призналась в любви России: счастлива, как никогда

София Ротару выступила в РФ и похвасталась успехом (Фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Ротару уже после концерта опубликовала в сети в stories "фото-отчет", в котором продемонстрировала восхищенные отзывы россиян от выступления.

Также фаны артистки выложили видео после шоу, на котором София Михайловна делится впечатлениями и позирует перед объективами фотокамер.

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