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Российскую актрису не пустили в Украину и запретили въезд на три года

Новина українською →
Киев, Воскресенье 19 декабря 2021 17:50
Российскую актрису не пустили в Украину и запретили въезд на три года Фото: российскую актрису не пустили в Украину (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Российская актриса хотела попасть в Украину на съемки, однако получила запрет на въезд из-за того, что незаконно посещала оккупированный Крым.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По их данным, 32-летняя россиянка прибыла в аэропорт Борисполь авиарейсом из Варшавы.

"За нарушение норм украинского законодательства гражданку РФ в Украине пограничники не пропустили, кроме того она получила запрет въезда в Украину на ближайшие три года", - говорится в сообщении погранслужбы.

При этом не уточняется о какой именно российской актрисе идет речь. По данным LIGA.net, это была Любовь Резина (Баханкова).

Российскую актрису не пустили в Украину и запретили въезд на три года

Любовь Резина (Баханкова) (фото: instagram.com/baxankova_lyba)

Напомним, Максим Галкин попал в "черный список" министерства культуры и информационной политики Украины, и российскому артисту запретили въезд в нашу страну.

Галкина внесли в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее пограничная служба Украины запретила въезд в Украину сроком на три года известному российскому актеру и телеведущему 46-летнему Оскару Кучере. Причина запрета та же - он незаконно посещал Крым.

Интересно, но у Кучеры есть вид на жительство в Украине. Госпогранслужба готовила письмо с инициативой аннулировать актеру данный документ, который дает ему право на временное проживание в Украине.

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Запрет на въезд актриса
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