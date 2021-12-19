Российскую актрису не пустили в Украину и запретили въезд на три года
Российская актриса хотела попасть в Украину на съемки, однако получила запрет на въезд из-за того, что незаконно посещала оккупированный Крым.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
По их данным, 32-летняя россиянка прибыла в аэропорт Борисполь авиарейсом из Варшавы.
"За нарушение норм украинского законодательства гражданку РФ в Украине пограничники не пропустили, кроме того она получила запрет въезда в Украину на ближайшие три года", - говорится в сообщении погранслужбы.
При этом не уточняется о какой именно российской актрисе идет речь. По данным LIGA.net, это была Любовь Резина (Баханкова).
Любовь Резина (Баханкова) (фото: instagram.com/baxankova_lyba)
Напомним, Максим Галкин попал в "черный список" министерства культуры и информационной политики Украины, и российскому артисту запретили въезд в нашу страну.
Галкина внесли в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.
Ранее пограничная служба Украины запретила въезд в Украину сроком на три года известному российскому актеру и телеведущему 46-летнему Оскару Кучере. Причина запрета та же - он незаконно посещал Крым.
Интересно, но у Кучеры есть вид на жительство в Украине. Госпогранслужба готовила письмо с инициативой аннулировать актеру данный документ, который дает ему право на временное проживание в Украине.