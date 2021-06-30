Известному российскому актеру запретили въезд в Украину

Известному российскому актеру и телеведущему 46-летнему Оскару Кучере запретили въезд в Украину сроком на три года.

Как сообщили пограничники, причиной запрета въезда в нашу страну было незаконное посещение артистом временно оккупированного Крыма. Также отмечается, что артист сегодня, 30 июня, покинул пределы Украины рейсом "Киев-Варшава".

"После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", - сообщает прессслужба.

Кроме того, у Кучеры есть вид на жительство в Украине. Таким образом, Госпогранслужба готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы Украины с инициативой аннулировать актеру вид, который дает ему право на временное проживание в Украине.