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Російську акторку не пустили в Україну і заборонили в'їзд на три роки

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Київ , Неділя 19 грудня 2021 17:50
Російську акторку не пустили в Україну і заборонили в'їзд на три роки Фото: російську акторку не пустили в Україну (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Російська акторка хотіла потрапити в Україну на зйомки, проте отримала заборону на в'їзд через те, що незаконно відвідувала окупований Крим.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За їхніми даними, 32-річна росіянка прибула в аеропорт Бориспіль авіарейсом з Варшави.

"За порушення норм українського законодавства громадянку РФ в Україні прикордонники не пропустили, крім того вона отримала заборону в'їзду в Україну на найближчі три роки", - йдеться в повідомленні прикордонної служби.

При цьому не уточнюється про яку саме російську акторку йдеться. За даними LIGA.net, це була Любов Резіна (Баханкова).

Російську акторку не пустили в Україну і заборонили в'їзд на три роки

Любов Резіна (Баханкова) (фото: instagram.com/baxankova_lyba)

Нагадаємо, Максим Галкін потрапив до "чорного списку" Міністерства культури та інформаційної політики України, і російському артисту заборонили в'їзд в нашу країну.

Галкіна внесли до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Раніше прикордонна служба України заборонила в'їзд в Україну строком на три роки відомому російському акторові і телеведучому 46-річному Оскару Кучері. Причина заборони та ж - він незаконно відвідував Крим.

Цікаво, але у Кучери є посвідка на проживання в Україні. Держприкордонслужба готувала лист з ініціативою анулювати акторові даний документ, який дає йому право на тимчасове проживання в Україні.

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