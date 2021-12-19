Російську акторку не пустили в Україну і заборонили в'їзд на три роки

Російська акторка хотіла потрапити в Україну на зйомки, проте отримала заборону на в'їзд через те, що незаконно відвідувала окупований Крим.

За їхніми даними, 32-річна росіянка прибула в аеропорт Бориспіль авіарейсом з Варшави.

"За порушення норм українського законодавства громадянку РФ в Україні прикордонники не пропустили, крім того вона отримала заборону в'їзду в Україну на найближчі три роки", - йдеться в повідомленні прикордонної служби.

При цьому не уточнюється про яку саме російську акторку йдеться. За даними LIGA.net, це була Любов Резіна (Баханкова).

Любов Резіна (Баханкова) (фото: instagram.com/baxankova_lyba)