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Максиму Галкину запретили въезд в Украину: попал в "черный список"

Новина українською →
Четверг 04 ноября 2021 13:47
Максиму Галкину запретили въезд в Украину: попал в "черный список" Фото: Максим Галкин попал в "черный список" Минкульта Украины (facebook/maximgalkin.sait)
Автор: Владимир Костырин

Максим Галкин попал в "черный список" министерства культуры и информационной политики Украины, и теперь российскому артисту запрещен въезд в нашу страну.

Об этом говорится в обновленном перечне, опубликованном 4 ноября в пресс-службе министерства.

Отмечается, что санкции в отношении российского пародиста и певца действуют со вчерашнего дня, с 3 ноября.

Галкин был внесен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, по представлению СБУ.

Всего же в обновленном списке указаны 259 человек.

Таким образом мужу Аллы Пугачевой запретили въезд в Украину, а фильмы с его участием лишены лицензии на право распространения и демонстрации в стране.

С чем связано такое решение - не уточняется.

Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, составляет Минкульт на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Стоит отметить, что Максим Галкин также находится в базе на сайте "Миротворец" из-за своих поездок в оккупированный Крым с нарушением государственной границы Украины.

Напомним, что около года назад Максим Галкин спародировал президента Украины Владимира Зеленского, и спровоцировала жесткую критику в сети.

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Максим Галкин
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