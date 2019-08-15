В России в результате ЧП с самолетом пострадали более 30 человек: что рассказали пассажиры

В РФ на самолете "Уральских авиалиний" произошло ЧП (Фото: коллаж РБК-Украина)

Российский самолет летел в оккупированный Симферополь, но сел в поле под Москвой

Авария российского самолета "Уральских авиалиний", который экстренно сел в Подмосковье в Раменском районе прямо посреди поля, произошла рано утром 15 августа. 31 человек (включая детей) из 234-х находившихся на борту лайнера пострадали и обратились за медицинской помощью. Об этом сообщают росСМИ.

Впрочем, в официальном заявлении пресс-службы "Уральских авиалиний" заверяется, что пострадавших в результате ЧП на рейсе U6178 нет.

По данным Росавиации, А321 сел в поле с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели и что никакого пожара в салоне самолета не было.

Лайнер вылетел из аэропорта "Жуковский" и должен был прибыть в оккупированный Крым в город Симферополь. После взлета произошло возгорание двигателя. Согласно сообщениям, к воспламенению привело столкновение с птицами, предположительно со стаей чаек.

На самолете российских "Уральских авиалиний" произошло ЧП (Фото: t.me/Lshot)

После отключения обоих двигателей пилоты А321 посадили воздушное судно на кукурузное поле около взлетно-посадочной полосы аэропорта. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам.

По словам одного из пассажиров Максима, у пострадавших есть переломы, передает LifeShot на своем Telegram-канале.

Пассажир самолета А321 рассказал про аварию (Фото: t.me/Lshot)

"Сейчас все стоят на дороге, непонятно где, везде куча машин скорой помощи, пострадавшим оказывается первая помощь", - рассказал парень.

Фото: экстренная посадка самолета (Telegram-канал Mash)

Отметим, что в результате ЧП двое детей получили сотрясение мозга.

Пассажири хвалят действия пилота, который смог посадить лайнер в поле: "Хотим сказать большое спасибо пилоту. Он - молодец!"

Пилот Дамир Юсупов, который сумел посадить самолет прямо на кукурузном поле, руководил первичной эвакуацией пассажиров.

Видео: facebook.com/adagamov

Как сообщалось ранее, в июле в РФ в аэропорту Шереметьево произошел инцидент в самолете рейсом Москва - Ереван. От летчиков поступил сигнал о задымлении на борту, после чего было принято решение об эвакуации пассажиров. В результате ЧП пострадало 8 человек

Также мы писали о том, что в мае 2019 года в российском Шереметьево при пожаре самолета Sukhoi Superjet 100 в результате аварийной посадки погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Вскоре в сети появилось видео, как во время катастрофы Superjet в Шереметьево сотрудники аэропорта в рубке хихикали с аварийной посадки самолета.

Кроме того, в мае с авиалайнером Sukhoi Superjet 100 произошел еще один инцидент - в Шереметьево пассажиры рейса Москва-Рига потребовали заменить их борт из-за сильного запаха горелой проводки.

Перед этим в июне в РФ при посадке вновь загорелся самолет, и за медицинской помощью после аварийной посадки Ан-24 авиакомпании "Ангара" в аэропорту Нижнеангарска обратился 31 человек.