У Росії в результаті НП з літаком постраждали понад 30 осіб: що розповіли пасажири

У РФ на літаку "Уральських авіаліній" сталося ЧП (Фото: колаж РБК-Україна)

Російський літак летів в окупований Сімферополь, але сів у полі під Москвою

Аварія російського літака "Уральських авіаліній", який екстрено сів у Підмосков'ї в Раменському районі прямо посеред поля, сталася рано вранці 15 серпня. 31 людина (включаючи дітей) з 234-х перебували на борту лайнера постраждали і звернулися за медичною допомогою. Про це повідомляють росЗМІ.

Втім, в офіційній заяві прес-служби "Уральських авіаліній" засвідчується, що постраждалих в результаті НП на рейсі U6178 немає.

За даними Росавіації, А321 сів у полі з прибраними шасі, перед приземленням екіпаж вимкнув двигуни і що ніякої пожежі в салоні літака не було.

Лайнер вилетів з аеропорту "Жуковський" і мав прибути в окупований Крим у місто Сімферополь. Після зльоту сталося загоряння двигуна. Згідно з повідомленнями, до займання призвело зіткнення з птахами, імовірно зі зграєю чайок.

На літаку російських "Уральських авіаліній" сталася НП (Фото: t.me/Lshot)

Після відключення обох двигунів пілоти А321 посадили повітряне судно на кукурудзяне поле біля злітно-посадкової смуги аеропорту. Пасажирів евакуювали з салону надувними трапами.

За словами одного з пасажирів Максима, у потерпілих є переломи, передає LifeShot на своєму Telegram-каналі.

Пасажир літака А321 розповів про аварію (Фото: t.me/Lshot)

"Зараз всі стоять на дорозі, незрозуміло де, скрізь купа машин швидкої допомоги, постраждалим надається перша допомога", - розповів хлопець.

Фото: екстрена посадка літака (Telegram-канал Mash)

Зазначимо, що в результаті НП двоє дітей отримали струс мозку.

Пасажири хвалять дії пілота, який зміг посадити лайнер в полі: "Хочемо сказати велике спасибі пілотові. Він - молодець!"

Пілот Дамір Юсупов, який зумів посадити літак прямо на кукурудзяному полі, керував первинною евакуацією пасажирів.

Відео: facebook.com/adagamov

Як повідомлялося раніше, в липні в РФ в аеропорту Шереметьєво стався інцидент у літаку рейсом Москва - Єреван. Від льотчиків надійшов сигнал про задимлення на борту, після чого було прийнято рішення про евакуацію пасажирів. В результаті НП постраждали 8 осіб

Також ми писали про те, що у травні 2019 року в російському Шереметьєво при пожежі літака Sukhoi Superjet 100 в результаті аварійної посадки загинула 41 людина з 78 знаходилися на борту. Незабаром у мережі з'явилося відео, як під час катастрофи Superjet в Шереметьєво співробітники аеропорту в рубці сміялися з аварійної посадки літака.

Крім того, в травні з авіалайнером Sukhoi Superjet 100 стався ще один інцидент - в Шереметьєво пасажири рейсу Москва-Рига зажадали замінити їх на борт через сильний запах горілої проводки.

Перед цим у червні в РФ при посадці знову загорівся літак, і за медичною допомогою після аварійної посадки Ан-24 авіакомпанії "Ангара" в аеропорту Нижньоангарська звернувся 31 людина.