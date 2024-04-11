У Росії вз'їлися на Софію Ротару через її реакцію на теракт у "Крокусі"

Що не подобається росіянам

Користувачі соціальних мереж та деякі пропагандистські журналісти неприємно висловлюються про Софію Ротару.

На їхню думку, співачка, яка багато років працювала на ринок РФ, і яка за багато років стала "своєю" для мільйонів жителів цієї країни, "зобов'язана підтримувати" росіян "у складні часи".

Чому Ротару, яка живе в Україні і будь-якої миті може постраждати від російської ракети чи дрона, має висловлювати своє співчуття росіянам? На це запитання у пропагандистів немає відповіді.

Реакція Ротару все ж таки була?

І хоча у соціальних мережах Софія Михайлівна не реагувала на теракт у "Крокусі", вона переживала через вбивство мирних людей. Принаймні це стверджує її колишній концертний директор Сергій Лавров.

"Вона не зробила пост у соцмережах не тому, що не співчуває. Я знаю, що вона була в шоці, коли дізналася про те, що сталося, і дуже переживала", - сказав він в інтерв'ю "Московському комсомольцю".

Також екс-колега Ротару розповів, що співачка сьогодні немає проблем зі здоров'ям, проте не збирається повертатися на сцену.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Додамо, що останній пост Ротару в Instagram було зроблено 7 серпня 2022 року. У ньому вона закликала допомагати українцям, які постраждали від війни.

Артистка із перших днів повномасштабного вторгнення підтримує гуманітарну ініціативу "БОН БОКС". Це проект, який дбає про дружин і дітей військовослужбовців, які пішли на фронт і матерів з дітьми, які втратили батька та чоловіка на цій війні.

"Сьогодні я молюся, щоб, як завжди, через пару тижнів після мого Дня народження (7 серпня - Ред.), ми святкували День Незалежності України! Щоб якнайшвидше замість повітряних тривог у кожному будинку, у кожній родині, у кожному місті нашому прекрасної України звучали пісні про кохання та мир!" - написала вона тоді.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Теракт під Москвою

22 березня у Красногорську в Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол". Внаслідок атаки загинули понад 140 людей.

Згодом російські силовики затримали чотирьох чоловіків, яких назвали виконавцями нападу. Путін заявив, що вони нібито хотіли втекти в Україні, де для них було підготовлене "вікно".

За кілька днів Олександр Лукашенко зробив заяву, з якої випливає, що нападники спочатку планували перетнути кордон РФ з Білоруссю.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США та низці інших західних країн підтвердили наявність інформації про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.