В России взъелись на Софию Ротару из-за ее реакции на теракт в "Крокусе"

Что не нравится россиянам

Пользователи социальных сетей и некоторые пропагандистские журналисты нелицеприятно высказываются об Софии Ротару.

По их мнению, певица, которая много лет работала на рынок РФ, и которая за многие годы стала "своей" для миллионов жителей этой страны, "обязана поддерживать" россиян "в сложные времена".

Почему Ротару, которая живет в Украине и в любой момент может пострадать от российской ракеты или дрона, должна высказывать свое сочувствие россиянам? На этот вопрос у пропагандистов ответа нет.

Реакция Ротару все же была?

И хотя в социальных сетях София Михайловна не реагировала на теракт в "Крокусе", она переживала из-за убийства мирных людей. По крайней мере, это утверждает ее бывший концертный директор Сергей Лавров.

"Она не сделала пост в соцсетях не потому, что не сочувствует. Я знаю, что она была в шоке, когда узнала о случившемся, и переживала очень сильно", - сказал он в интервью "Московскому комсомольцу".

Также экс-коллега Ротару поведал, что певица сегодня не испытывает проблем со здоровьем, однако не собирается возвращаться на сцену.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Добавим, что последний пост Ротару в Instagram был сделан 7 августа 2022 года. В нем она призвала помогать пострадавшим от войны украинцам.

Артистка с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает гуманитарную инициативу "БОН БОКС". Это проект, который заботится о женах и детях военнослужащих, ушедших на фронт и матерей с детьми, потерявших отца и мужа на этой войне.

"Сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через пару недель после моего Дня рождения (7 августа - Ред.), мы праздновали День Независимости Украины! Чтобы как можно скорее вместо воздушных тревог в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о любви и мире!" - написала она тогда.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Теракт под Москвой

22 марта в Красногорске в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". В результате атаки погибли более 140 человека.

Позже российские силовики задержали четырех мужчин, которых назвали исполнителями нападения. Путин заявил, что они якобы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно".

Через несколько дней Александр Лукашенко сделал заявление, из которого следует, что нападавшие изначально планировали пересечь границу РФ с Беларусью.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США и ряде других западных стран подтвердили наличие информации о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.