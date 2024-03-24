Рада нацбезпеки Білого дому про теракт під Москвою: Єдина відповідальність на ІДІЛ

У Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що угруповання Ісламська держава (ІДІЛ) несе повну відповідальність за теракт у торговому центрі "Крокус Сіті Хол" під Москвою, і що "жодної української участі не було".

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на кореспондента "Голосу Америки" Михайла Комадовського у соцмережі X .

Комадовський навів слова офіційної речниці Ради нацбезпеки Едріан Вотсон: "На початку березня уряд США поділився з Росією інформацією про запланований теракт у Москві. Ми опублікували публічне попередження для американців у Росії 7 березня. ІДІЛ несе повну відповідальність за цю атаку. Жодної української участі не було".

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 22 березня, в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол". За даними росіян, внаслідок атаки загинули понад 100 осіб.

Раніше низка ЗМІ заявили про те, що теракт організувало угруповання ІДІЛ. Проте інші джерела спростовують цю інформацію.

У ГУР Міноборони України теракт назвали спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна.

Вчора, 23 березня, Путін вперше прокоментував теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол". Він повторив вкид про те, що нібито підозрювані у вчиненні теракту хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

Нагадаємо, російські силовики заявили, що нібито затримали чотирьох осіб, причетних до теракту у "Крокус Сіті Холі" у Підмосков'ї. Слідчий комітет РФ стверджує, що зловмисники нібито мали контакти в Україні та збиралися перейти кордон.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна заперечує заяви ФСБ і наголошує, що російський режим хоче притягнути "український слід".

Президент Володимир Зеленський заявив, що "те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого".

Як сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна, теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою могло скоїти угрупування ІДІЛ. Але Путін та російські пропагандисти не втратять можливості звинуватити Україну.

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