Стрілянина в ТЦ під Москвою: у мережі показали відео нападу
Невідомі люди зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою, і розпочали стрілянину. Це вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Mash.
Канал показав відео, на якому можна побачити, як двоє в масках зі зброєю розстрілюють натовп.
При цьому на кадрах видно людей, які лежать на вході до ТЦ. За попередньою інформацією, усі вони мертві.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, увечері в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті хол" почалася стрілянина.
За інформацією російських Telegram-каналів, постраждали щонайменше 35 людей. Ще 15 - загинули.
Після стрілянини торговий центр загорівся, над ним було видно клуби чорного диму.
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