ua en ru
Пт, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стрілянина в ТЦ під Москвою: у мережі показали відео нападу

Москва, П'ятниця 22 березня 2024 19:58
UA EN RU
Стрілянина в ТЦ під Москвою: у мережі показали відео нападу Ілюстративне фото: у торговому центрі почалася стрілянина та пожежа (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Невідомі люди зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою, і розпочали стрілянину. Це вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Mash.

Канал показав відео, на якому можна побачити, як двоє в масках зі зброєю розстрілюють натовп.

При цьому на кадрах видно людей, які лежать на вході до ТЦ. За попередньою інформацією, усі вони мертві.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, увечері в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті хол" почалася стрілянина.

За інформацією російських Telegram-каналів, постраждали щонайменше 35 людей. Ще 15 - загинули.

Після стрілянини торговий центр загорівся, над ним було видно клуби чорного диму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва
NEWS
"Блекаут" у Харкові, обстріл Запоріжжя та удари по інфраструктурі: наслідки атаки по Україні
"Блекаут" у Харкові, обстріл Запоріжжя та удари по інфраструктурі: наслідки атаки по Україні
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими