Стрілянина в ТЦ під Москвою: у мережі показали відео нападу

Ілюстративне фото: у торговому центрі почалася стрілянина та пожежа (Getty Images)

Невідомі люди зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою, і розпочали стрілянину. Це вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Mash.

Канал показав відео, на якому можна побачити, як двоє в масках зі зброєю розстрілюють натовп. При цьому на кадрах видно людей, які лежать на вході до ТЦ. За попередньою інформацією, усі вони мертві.