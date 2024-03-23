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Путін повторив вкид, що причетні до теракту у Підмосков'ї нібито хотіли втекти в Україну

Москва, Субота 23 березня 2024 14:56
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Путін повторив вкид, що причетні до теракту у Підмосков'ї нібито хотіли втекти в Україну Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін повторив вкид про те, що нібито підозрювані вчиненні теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою хотіли втекти в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора.

Путін стверджує, що нібито було затримано 11 осіб, четвер з них буцімто - безпосередні виконавці. Диктатор заявив, що терористи хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

"Усі четверо безпосередніх виконавців теракту, всі ті, хто стріляв, убивав людей, знайдено та затримано. Вони намагалися втекти та рухалися у бік України, де, за попередніми даними, для них з українського боку було підготовлено вікно для переходу державного кордону", - заявив диктатор.

Що цьому передувало

Нагадаємо, сьогодні російські силовики заявили, що нібито затримали чотирьох осіб, причетних до теракту у "Крокусі Сіті Холі" у Підмосков'ї.

Слідчий комітет РФ стверджує, що зловмисники нібито мали контакти в Україні та збиралися перейти кордон.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна заперечив заяви ФСБ і наголосив, що російський режим хоче притягнути "український слід".

Варто додати, що сьогодні росіяни звинуватили громадян Таджикистану у вчиненні теракту, але потім росЗМІ заявили, що всі затримані - росіяни.

Що відомо про теракт

Ввечері у п'ятницю, 22 березня в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол". Спочатку повідомлялося про 40 загиблих і 100 постраждалих людей.

Станом на 12:00, за даними Слідчого комітету РФ, відомо про 115 загиблих та понад 100 постраждалих.

Раніше низка ЗМІ заявили про те, що теракт організувало угруповання ІДІЛ. Проте інші джерела спростовують цю інформацію.

У ГУР Міноборони України теракт назвали спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна.

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