Як пише ArmyInform, у минулому мальовничий населений пункт заповідної зони перетворився на справжнє селище-привид: розтрощені будівлі, понівечені дороги, купи сміття, брухту та пилюки.

Люди з острахом пересуваються вулицями через величезну кількість мінувань. А ті, кому вдалося виїхати на час окупації, після повернення бояться зайти додому, щоб не натрапити на мінування.

Зараз по всій території селища розкидані уламки скла, бетону, дерева та снарядів. Більшість будинків місцевих мешканців в аварійному стані, жити в них неможливо.

Фото: Так виглядає смт Архангельське (armyinform)

Тепер наше Архангельське максимально схоже на "їхній" Архангельськ, що на півночі великої і могутньої расєюшки... Зовсім недалеко від культурної столиці, Санкт-Петербургу.

Ось так вони там живуть. У місті обласного значення, адміністративному центрі Архангельської області та Приморського муніципального району.

Фото: Так виглядає Архангельск (m.echosevera.ru)

Архангельск, звісно, не виняток. Адже так живе вся російська глибинка. Сотні мільйонів людей.

Фото: Архангельск у 2016-му році (rg.ru)

Фото: Архангельськ, 2020 (varlamov.ru)