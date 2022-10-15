UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни "перетворили" село Архангельське під Херсоном на справжній Архангельськ: порівняйте ці фото

Фото: Село Архангельське під Херсоном знищене росіянами (armyinform)
Автор: Світлана Мащенко

Селище міського типу Архангельське, що у Високопільській громаді Бериславського району Херсонської області тепер звільнене від росіян. Але схоже воно тепер на справжній російський Архангельськ. Щоправда, в останньому не було війни...

Дивіться нижче на Styler фото для порівняння, який спосіб життя і цінності несуть нам "асвабадітєлі".

Як пише ArmyInform, у минулому мальовничий населений пункт заповідної зони перетворився на справжнє селище-привид: розтрощені будівлі, понівечені дороги, купи сміття, брухту та пилюки.

Люди з острахом пересуваються вулицями через величезну кількість мінувань. А ті, кому вдалося виїхати на час окупації, після повернення бояться зайти додому, щоб не натрапити на мінування.

Зараз по всій території селища розкидані уламки скла, бетону, дерева та снарядів. Більшість будинків місцевих мешканців в аварійному стані, жити в них неможливо.

Фото: Так виглядає смт Архангельське (armyinform)

Тепер наше Архангельське максимально схоже на "їхній" Архангельськ, що на півночі великої і могутньої расєюшки... Зовсім недалеко від культурної столиці, Санкт-Петербургу.

Ось так вони там живуть. У місті обласного значення, адміністративному центрі Архангельської області та Приморського муніципального району.

Фото: Так виглядає Архангельск (m.echosevera.ru)

Архангельск, звісно, не виняток. Адже так живе вся російська глибинка. Сотні мільйонів людей.

Фото: Архангельск у 2016-му році (rg.ru)

Фото: Архангельськ, 2020 (varlamov.ru)

Нагадаємо, що Росія депортувала вже кілька тисяч дітей із окупованої Херсонської області.

Також читайте, що росіяни з Херсонського напрямку скаржаться на втрати та постійні поразки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьвійнаВійна Росії проти України