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Россияне "превратили" село Архангельское под Херсоном в настоящий Архангельск: сравните эти фото

Фото: Село Архангельское под Херсоном уничтожено россиянами (armyinform)
Автор: Светлана Мащенко

Поселок городского типа Архангельский, что в Высокопольской общине Бериславского района Херсонской области теперь освобожден от россиян. Но похоже оно теперь на подлинный российский Архангельск. Правда, в последнем не было войны...

Смотрите ниже на Styler фото для сравнения, какой образ жизни и ценности несут нам "асвабадители".

Как пишет ArmyInform, в прошлом живописный населенный пункт заповедной зоны превратился в настоящий поселок-призрак: разбитые здания, изуродованные дороги, груды мусора, лома и пыли.

Люди со страхом передвигаются по улицам из-за огромного количества минирований. А те, кому удалось уехать на время оккупации, по возвращении боятся зайти домой, чтобы не наткнуться на взрывчатку.

Сейчас по всей территории поселка разбросаны обломки стекла, бетона, дерева и снарядов. Большинство домов местных жителей в аварийном состоянии, жить в них невозможно.

Фото: Так выглядит пгт Архангельское (armyinform)

Теперь наше Архангельское максимально похоже на "ихний" Архангельск, что на севере большой и могучей россии... Совсем недалеко от культурной столицы, Санкт-Петербурга.

Вот так они там живут. В городе областного значения, административном центре Архангельской области и Приморского муниципального района.

Фото: Так выглядит Архангельск (m.echosevera.ru)

Архангельск, конечно, не исключение. Так ведь живет вся русская глубинка. Сотни миллионов человек.

Фото: Архангельск в 2016-м году (rg.ru)

Фото: Архангельск, 2020 (varlamov.ru)

Напомним, что Россия уже депортировала несколько тысяч детей из оккупированной Херсонской области.

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