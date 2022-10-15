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Росіяни з Херсонського напрямку скаржаться на втрати та постійні поразки (перехоплення)

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Херсонська область, Субота 15 жовтня 2022 09:43
Росіяни з Херсонського напрямку скаржаться на втрати та постійні поразки (перехоплення) Фото: окупанти скаржаться на втрати на Херсонському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти на Херсонському напрямку скаржаться на постійні поразки. Вони підтверджують, що армія Росії зазнає великих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський окупант розповідає про ситуацію на Південному фронті. Він скаржиться на хаос серед особового складу та командування.

"Їдеш вперед і навіть не знаєш, чи є там хтось, чи ні. Задавиш ти піхотинця, який в окопі сидить, чи ні. Я в танку їду та боюсь, що мене свої ж з Птура зах**рять", - сказав окупант.

За його словами, з 600 осіб на фронті залишилося лише 50-60 осіб, інші загинули чи отримали травми.

"Ось там хлопці лежать, взагалі прямо на передовій. Лежать там "200"-ті. Їх не можуть звідти витягнути. А вони лежать там з 8 вересня", - заявив солдат.

При цьому окупант зазначає, що українські військові проводять аеророзвідку та постійно влучають по ворожих позиціях. Натомість російські війська б'ють абияк.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували 400 окупантів, всього Росія втратила вже 64700 військових.

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