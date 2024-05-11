Росія, Білорусь, Молдова: українці, які представляли інші країни на Євробаченні

Для України конкурс буде вже 20-м, причому українські артисти брали участь у ньому трохи більше. Адже правила не обмежують виконавців у можливості представляти інші країни, які не є їхньою батьківщиною, і деякі знаменитості з України приймали пропозиції виступити на головній арені Європи під прапорами інших держав.

Ввечері, 11 травня, у шведському місті Мальме відбудеться фінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024. На сцені виступлять 26 учасників, включаючи українок alyona alyona & Jerry Heil, які успішно пройшли перший півфінал.

Їхні імена та відео виступів - дивіться далі у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Анастасія Приходько

У 2009 році на Євробаченні від Росії виступила українська співачка Анастасія Приходько. На той момент вона вже досягла певного успіху в країні-агресорці: перемогла на "Фабриці зірок-7" і уклала контракт із продюсером Костянтином Меладзе.

У грудні 2008-го виконавиця взяла участь в українському національному відборі з україномовною піснею "Мамо", проте виник скандал, і право представити Україну було передано іншій артистці - Світлані Лободі.

Команда Приходько переклала куплети пісні російською мовою, залишивши приспів оригінальною (українською).

З цією версією композиції вона перемогла на російському відборі та виступила на 54-му Євробаченні, яке проходило в Москві.

Попри сильні вокальні дані, Настя посіла лише 11-те місце, набравши 91 бал.

Alekseev

У 2018 році співак Alekseev представляв Білорусь на Євробаченні з піснею "Forever". Він пояснив своє рішення тим, що відчуває дуже теплі почуття до цієї країни та хотів висловити подяку всім білоруським фанатам.

На самому конкурсі, який проходив у Лісабоні (Португалія), Олексій виступив у першому півфіналі, проте до фіналу пройти не зміг.

Едуард Романюта

А ось український виконавець Едуард Романюта був представником Молдови на музичному конкурсі 2015 року.

Тоді Україна відмовилася від участі через події на сході країни, а також через складну економічну та політичну ситуацію.

Романюта вирішив спробувати свої сили на молдавському національному відборі з піснею "I Want Your Love" і здобув перемогу. Таким чином, він отримав право представляти країну на конкурсі у Відні (Австрія).

Виступивши в першому півфіналі під номером 1, він набрав недостатню кількість балів і не пройшов до фіналу.