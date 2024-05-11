Змінилася до невпізнання: який вигляд зараз має переможниця Євробачення 2014 Кончіта Вурст

До гранд-фіналу Євробачення 2024 залишились лічені години. І поки ми всі перебуваємо в очікуванні шоу, саме час згадати найбільш яскравих переможців конкурсу. Тож герой нашого сьогоднішнього матеріалу - сценічний персонаж австрійського виконавця Томаса Нойвірта Кончіта Вурст.

Як вигляд зараз має артист і чим займається - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Що відомо про виконавця

Кончіта Вурст, він же Томас Нойвірт, ніколи не позиціював себе як транссексуал або трансгендер.

Чоловік є відкритим геєм і виступає в образі дрег-квіна. Цей жанр передбачає переодягання артистів у жіноче вбрання, театральну імітацію та навмисне, часто комічне перебільшення жіночих рис.

Кончіта Вурст (фото: instagram.com/conchitawurst)

Отже, Кончіту Вурст слід позначати "вона" як сценічного персонажа, а Томаса Нойвірта - як "він".

На Євробаченні 2014 року артистка виступила з потужною композицією "Rise Like a Phoenix" (Повстань як Фенікс), яка стала абсолютним хітом по всьому світу.

У результаті Вурст перемогла, чим викликала величезний резонанс.

Її піддали критиці з боку консервативної аудиторії. Особливо гострою і гомофобною була реакція з боку Росії, якій, попри анексію Криму і вторгнення в Україну, все ще було дозволено брати участь у конкурсі.

Який вигляд зараз має і чим займається Кончіта Вурст

Зараз Вурст не впізнати. Артистка повернулася до свого чоловічого образу, але ця зміна не сподобалася її шанувальникам.

Тепер Нойвірт більше нагадує мачо, ніж розкішну жінку з бородою. Він відмовився від суконь на користь джинсів і футболок, підбори змінив на грубе взуття, а довге волосся підстриг під каре.

Томас Нойвірт (фото: instagram.com/conchitawurst)

Після таких змін у соцмеражах почали з'являтися коментарі щодо того, що його колишній образ більше подобався його шанувальникам.

До слова, такий імідж неодноразово приносив Томасу неприємності. Колишній партнер артиста погрожував йому викрити його ВІЛ-статус перед громадськістю.

Під тиском той змушений був сам відкрито висловитися про це.

Втім, виконавець навчився жити зі своєю проблемою завдяки ефективності сучасної антиретровірусної терапії.

Томас Нойвірт (фото: instagram.com/conchitawurst)

Зараз Кончіта продовжує займатися музичною діяльністю, випускаючи нові пісні та кліпи.

Іноді Нойвірт з'являється в образі трансгендерної жінки, але зараз фотографій у чоловічій подобі у нього значно більше.