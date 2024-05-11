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Россия, Беларусь, Молдова: украинцы, которые представляли другие страны на Евровидении

Суббота 11 мая 2024 20:40
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Россия, Беларусь, Молдова: украинцы, которые представляли другие страны на Евровидении Анастасия Приходько и Алексеев (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Вечером, 11 мая, в шведском городе Мальме состоится финал 68-го песенного конкурса Евровидения 2024. На сцене выступят 26 участников, включая украинок alyona alyona & Jerry Heil, успешно прошедших первый полуфинал.

Для Украины конкурс будет уже 20-м, причем украинские артисты участвовали в нем чуть больше. Ведь правила не ограничивают исполнителей в возможности представлять другие страны, которые не являются их родиной, и некоторые знаменитости из Украины принимали предложения выступить на главной арене Европы под флагами других государств.

Их имена и видео выступлений - смотрите далее в материале РБК-Украина (проект Styler).

Анастасия Приходько

В 2009 году на Евровидении от России выступила украинская певица Анастасия Приходько. На тот момент она уже достигла определенного успеха в стране-агрессоре: победила на "Фабрике звезд-7" и заключила контракт с продюсером Константином Меладзе.

В декабре 2008-го исполнительница приняла участие в украинском национальном отборе с украиноязычной песней "Мамо", однако возник скандал, и право представить Украину было передано другой артистке - Светлане Лободе.

Команда Приходько перевела куплеты песни на русский язык, оставив припев на оригинальном (украинском).

С этой версией композиции она победила на российском отборе и выступила на 54-м Евровидении, которое проходило в Москве.

Несмотря на сильные вокальные данные, Настя заняла лишь 11-е место, набрав 91 балл.

Alekseev

В 2018 году певец Alekseev представлял Беларусь на Евровидении с песней "Forever". Он объяснил свое решение тем, что испытывает очень теплые чувства к этой стране и хотел выразить благодарность всем белорусским фанатам.

На самом конкурсе, который проходил в Лиссабоне (Португалия), Алексей выступил в первом полуфинале, однако в финал пройти не смог.

Эдуард Романюта

А вот украинский исполнитель Эдуард Романюта был представителем Молдовы на музыкальном конкурсе 2015 года.

Тогда Украина отказалась от участия из-за событий на востоке страны, а также из-за сложной экономической и политической ситуации.

Романюта решил попробовать свои силы на молдавском национальном отборе с песней "I Want Your Love" и одержал победу. Таким образом, он получил право представлять страну на конкурсе в Вене (Австрия).

Выступив в первом полуфинале под номером 1, он набрал недостаточное количество баллов и не прошел в финал.

Недавно мы рассказывали, как выглядит сейчас победительница Евровидения 2014 Кончита Вурст.

Также мы писали, что одна из стран "вылетела" из конкурса прямо перед финалом.

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Анастасия Приходько Alekseev Звезды шоу-бизнеса
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