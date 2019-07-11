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Романтик на крыше Рады: стало известно имя мужчины

STYLERЖизнь    11.07.2019 - 18:04
Романтик на крыше Рады: стало известно имя мужчины
Фото: коллаж РБК-Украина

Незнакомца с крыши Верховной Рады опознали

Мужчина, которого заметили на крыше Рады, не давал покоя многим. В сети даже появилась информация, что это президент Украины Владимир Зеленский, который таким образом решил записать видео. Но сейчас стало известно, что таинственный незнакомец - это бывший помощник спикера парламента Андрея Парубия Петр Боднар.

Фото мужчины опубликовала пользователь сети Алиса Юрченко на своей странице в Facebook.

Романтик на крыше Рады: стало известно имя мужчиныРомантик на крыше Рады: стало известно имя мужчины

Фото: facebook.com/alisa.yurchenko.3

"Пока мы в Facebook хейтим, кто-то устраивает свидания на крыше парламента. Уже предчувствую, как захейтят этих двоих", - подписала она фото.

Имен мужчины и женщины Алиса не раскрыла, но по данным СМИ, Боднару на крыше Рады компанию составила глава секретариата Парубия Татьяна Подольская.

Романтик на крыше Рады: стало известно имя мужчиныРомантик на крыше Рады: стало известно имя мужчины

Мужчина на крыше Рады (фото с соцсетей)

Напомним, что на Закарпатье прошелся сильный град с размером с грецкий орех, который срывал крыши с домов и валил деревья. По словам очевидце, стихия наделала беда буквально за три минуты.

Ранее сообщалось о том, что Ровенскую область засыпал аномальный град, который пробивал круши домов. Местные жители заявляют, что град был размером с куриное яйцо и некоторые градины весили 35 грамм. Старожилы села Антоновка говорят, что такого крупного града никогда не видели.

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