Рада планирует ограничить влияние российских денег на телеканалы

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Законопроекты касаются каналов, которые скупают за российские деньги

Верховная рада сегодня рассмотрит два законопроекта о финансовой прозрачности телеканалов. Об этом заявил глава ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер парламента отметил, что после завершения рассмотрения поправок в Избирательный кодекс в повестку дня будет включен ряд законопроектов.

"После Избирательного кодекса... включение в повестку дня для принятия решения. Мы включаем в повестку дня два закона, которые подготовил (глава комитета по вопросам культуры и духовности - ред.) Николай Княжицкий "О введении основ финансовой прозрачности электронных средств массовой информации", - сказал Парубий.

Он отметил, что эти проекты касаются тех каналов, которые Россия скупает через посредников в Украине. "Для того, чтобы не допустить, чтобы мы могли остановить этот процесс", - заявил Парубий.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что СБУ и ГПУ получили достаточно доказательств для того, чтобы против украинского телеканала NewsOne были применены санкции. Как отметил генпрокурор, конечным владельцем NewsOne и российского "Промсвязьбанка" является одно и то же физическое лицо. В свою очередь "Промсвязьбанк" является уполномоченным банком "для финансирования и обслуживания государственного оборонного заказа страны - агрессора".

Как сообщало РБК-Украина, телеканал NewsOne планировал провести 12 июля телемост с Российской Федерацией. На канале поясняли такие намерения "важности диалога между народами Украины и России". Однако 8 июля телеканал NewsOne отменил телемост с Россией.