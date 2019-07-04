Ровенскую область засыпал аномальный град: крыши домов в дырах

Град в Ровенской области (Коллаж РБК-Украина)

Град был размером с куриное яйцо и убытки теперь в сотни тысяч гривен

В Ровенской области стихия разгулялась не на шутку – село Антоновка засыпало аномальным градом. По словам местных жителей, градины были размером с куриное яйцо и некоторые весили 35 грамм. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Старожилы говорят, что такого крупного града в Антоновке они не видели никогда. Небо потемнело и поселок практически подвергся обстрелу ледяными пулями. Крупные градины изрешетили черепицу на нескольких домах и даже наделали дыр в стенах сельских хат. В нескольких местах крыши стали походить на дуршлаг.

Аномальный град под Ровно (социальные сети)

Пострадали сельскохозяйственные поля и плодовые деревья – крупным градом посбивало яблоки с деревьев, побило теплицы и овощи в них.

Местные жители собрали градины и сохранили их в холодильнике, потому что думали, что им не поверят. Буквально за несколько минут град наделал колоссальные убытки.

"Такого я не видел за 62 года своей жизни. Убытков на 670 дворов. Это точно сотни тысяч гривен", - рассказал сельский председатель села Антоновка Николай Петрук.

Град нанес урон местным жителям на тысячи гривен (социальные сети)

Выплатить компенсацию людям сельский совет не сможет – нет таких денег, но пообещали решить этот вопрос с районной администрацией.

"Создан резервный фонд. Он неприкасаемый, для таких случаев и составляет около двух миллионов гривен", - подтвердил председатель Владимирецкой райгосадминистрации Ярослав Березюк.

В Ровенской области выпал аномальный град (YouTube/ТСН)

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