Романтик на даху Ради: стало відомо ім'я чоловіка

Фото: колаж РБК-Україна

Незнайомця з даху Верховної Ради впізнали

Чоловік, якого помітили на даху Ради, не давав спокою багатьом. У мережі навіть з'явилася інформація, що це президент України Володимир Зеленський, який таким чином вирішив записати відео. Але зараз стало відомо, що таємничий незнайомець - це колишній помічник спікера парламенту Андрія Парубія Петро Боднар.

Фото чоловіка опублікувала користувач мережі Аліса Юрченко на своїй сторінці в Facebook.

Фото: facebook.com/alisa.yurchenko.3

"Поки ми в Facebook хейтим, хтось влаштовує побачення на даху парламенту. Вже передчуваю, як захейтят цих двох", - підписала вона фото.

Імен чоловіки і жінки Аліса не розкрила, але за даними ЗМІ, Боднару на даху Ради компанію склала глава секретаріату Парубія Тетяна Подольська.

Чоловік на даху Ради (фото з соцмереж)

Нагадаємо, що на Закарпатті пройшовся сильний град з розміром з волоський горіх, який зривав дахи з будинків і валив дерева. За словами очевидце, стихія наробила біда буквально за три хвилини.

Раніше повідомлялося про те, що Рівненську область засипав аномальний град, який пробивав криши будинків. Місцеві жителі заявляють, що град був розміром з куряче яйце і деякі градини важили 35 грам. Старожили села Антонівка кажуть, що такого великого граду ніколи не бачили.

Ми також писали про те, що Рада планує обмежити вплив російських грошей на телеканали.