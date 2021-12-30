Роман Сасанчин рассказал о тяжелых родах жены: "схватки были очень болезненными"

Роман рассказал, что накануне беременную жену отвезли в больницу, поскольку у нее были сильные боли в животе. Ее оставили в медучреждении. При этом роды сами, как и беременность были сложными.

Ночью Иванка позвонила Роману и сообщила, что у нее начались схватки. После чего он быстро встал с кровати, вызвал такси и приехал в больницу. У пары были партнерские роды.

Роман хотел поддержать свою возлюбленную, и быть с ней в этот непростой момент.

Девушка не смогла родить сама, поэтому врачи сделали кесарево сечение. А через полчаса после этого ему принесли новорожденную девочку.

Роман Сасанчин новорожденной дочерью (скриншот с Instagram)

"Приносят просто такое маленькое чудо на руки, дают мне на грудь. Я не могу просто вам передать, какая это любовь и насколько это эмоционально", - рассказал счастливый 19-летний отец.

Он также признался, что дочь назвали Елизаветой, но в паспорте она будет записана как Элизабет.

Роман Сасанчин рассказал о тяжелых родах жены (видео: YouTube)