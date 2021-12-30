Роман Сасанчин рассказал о тяжелых родах жены: "схватки были очень болезненными"

Роман Сасанчин впервые стал отцом. Его 23-летняя жена Иванка родила девочку. При этом победитель "Голоса страны" признался, что роды были тяжелыми.
Об этом он рассказал в эфире программы "Твій день" на телеканале "1+1".
Роман рассказал, что накануне беременную жену отвезли в больницу, поскольку у нее были сильные боли в животе. Ее оставили в медучреждении. При этом роды сами, как и беременность были сложными.
Ночью Иванка позвонила Роману и сообщила, что у нее начались схватки. После чего он быстро встал с кровати, вызвал такси и приехал в больницу. У пары были партнерские роды.
Роман хотел поддержать свою возлюбленную, и быть с ней в этот непростой момент.
Девушка не смогла родить сама, поэтому врачи сделали кесарево сечение. А через полчаса после этого ему принесли новорожденную девочку.
Роман Сасанчин новорожденной дочерью (скриншот с Instagram)
"Приносят просто такое маленькое чудо на руки, дают мне на грудь. Я не могу просто вам передать, какая это любовь и насколько это эмоционально", - рассказал счастливый 19-летний отец.
Он также признался, что дочь назвали Елизаветой, но в паспорте она будет записана как Элизабет.
Роман Сасанчин рассказал о тяжелых родах жены (видео: YouTube)
Напомним, что парочка хоть и давно вместе, но расписалась только в начале этого месяца - 2 декабря.
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