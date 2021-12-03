Победитель "Голосу країни" Сасанчин официально женился и сделал заявление о рождении ребенка
Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин 2 декабря женился на своей возлюбленной Иванке. Девушка сейчас находится на последних сроках беременности и ей уже совсем скоро рожать.
Об этом стало известно из Instagram-stories Иванны.
Парочка расписалась
Девушка на видео показала свидетельство о свадьбе и сообщила, что они теперь с Романом официально муж и жена. Роспись произошла 2 декабря.
Также Иванка рассказала, что у нее через 10 дней будет новый паспорт, ведь она перешла на фамилию мужа и станет Иванна Сасанчина.
Свидетельство о браке (Скриншот)
Пара решила создать хайп
Отметим, что Иванка сейчас находится на последних сроках беременности, но, видимо, парочка решила подогреть интерес подписчиков к своим персонам и опубликовала фото девушки певца с малышом.
Снимок опубликовал Роман на своей странице в Instagram, но потом удалил его. Многие СМИ увидели кадр с ребенком и начали поздравлять девушку с рождением первенца. Как оказалось, на фото Иванка позировала с племянницей, которая родилась 2,5 года назад.
Чей же ребенок?
Зачем парочка решила опубликовать снимок, а потом передумала и удалила его - остается непонятным.
Но сам Сасанчин объяснился перед подписчиками.
"Народ для тех, кто думает, что Иванка уже родила, то это не так. На фото - ее племянница, которая родилась еще 2,5 лет назад, а Иванка просто выставила фото из роддома, когда она приезжала к своей сестре. Поэтому если что, я еще не стал отцом", - заявил парень в Stories.
Отметим, что Иванка в соцсети охотно отвечает на вопросы подписчиков о своей беременности и сообщает, что совсем-совсем скоро малышка появится на свет.
Как мы ранее сообщали, беременная невеста 19-летнего победителя "Голоса країни" потеряла сознание и попала в больницу.