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Победитель "Голосу країни" Сасанчин официально женился и сделал заявление о рождении ребенка

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Пятница 03 декабря 2021 11:56
Победитель "Голосу країни" Сасанчин официально женился и сделал заявление о рождении ребенка Фото: Роман Сасанчин женился (instagram com sasanchyn_official)
Автор: Артем Горовенко

Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин 2 декабря женился на своей возлюбленной Иванке. Девушка сейчас находится на последних сроках беременности и ей уже совсем скоро рожать.

Об этом стало известно из Instagram-stories Иванны.

Парочка расписалась

Девушка на видео показала свидетельство о свадьбе и сообщила, что они теперь с Романом официально муж и жена. Роспись произошла 2 декабря.

Также Иванка рассказала, что у нее через 10 дней будет новый паспорт, ведь она перешла на фамилию мужа и станет Иванна Сасанчина.

Победитель &quot;Голосу країни&quot; Сасанчин официально женился и сделал заявление о рождении ребенка

Свидетельство о браке (Скриншот)

Пара решила создать хайп

Отметим, что Иванка сейчас находится на последних сроках беременности, но, видимо, парочка решила подогреть интерес подписчиков к своим персонам и опубликовала фото девушки певца с малышом.

Снимок опубликовал Роман на своей странице в Instagram, но потом удалил его. Многие СМИ увидели кадр с ребенком и начали поздравлять девушку с рождением первенца. Как оказалось, на фото Иванка позировала с племянницей, которая родилась 2,5 года назад.

Победитель &quot;Голосу країни&quot; Сасанчин официально женился и сделал заявление о рождении ребенка

Чей же ребенок?

Зачем парочка решила опубликовать снимок, а потом передумала и удалила его - остается непонятным.

Но сам Сасанчин объяснился перед подписчиками.

"Народ для тех, кто думает, что Иванка уже родила, то это не так. На фото - ее племянница, которая родилась еще 2,5 лет назад, а Иванка просто выставила фото из роддома, когда она приезжала к своей сестре. Поэтому если что, я еще не стал отцом", - заявил парень в Stories.

Отметим, что Иванка в соцсети охотно отвечает на вопросы подписчиков о своей беременности и сообщает, что совсем-совсем скоро малышка появится на свет.

Победитель &quot;Голосу країни&quot; Сасанчин официально женился и сделал заявление о рождении ребенка

Как мы ранее сообщали, беременная невеста 19-летнего победителя "Голоса країни" потеряла сознание и попала в больницу.

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