Кто такой Роман Сасанчин и почему его победа на Голосе страны - уникальна

Победитель Голоса страны 2020 (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Победитель Голоса страны 10 Роман Сасанчин уже выигрывал в команде Тины Кароль

Голос страны 2020 в 10 сезоне завершился победой Романа Сасанчина - уникального певца, который уже побеждал на "Голосе". В суперфинале шоу в воскресенье, 26 апреля, 18-летний участник команды Тины Кароль обошел своих более взрослых соперников, и стал юбилейным победителем Голоса страны.

Несмотря на свой юный возраст, Рома уже имеет за плечами немалый стаж певца и конкурсанта. Так, победа парня из Тернопольщины в "Голосе" уникальна тем, что он в 2015-м выиграл "Голос. Дети". Пять лет назад 13-летний парень также был в команде Тины Кароль.

Рома родился 1 апреля 2002 года в сели Садки Залещицкого района Тернопольской области в простой семье. Он поет с пяти лет, а в 2012-м принимал участие в "слепых прослушиваниях" первого сезона "Голос. Дети", но ни один из тренеров к нему не повернулся. А вот три года спустя его ждал успех.

В воскресном эфире Роману Сасанчину удалось победить в первом туре с почти народной песней "Мамина черешня" (автор Николай Лукив). Парень обошел Анну Трубецкую, Даниэля Салема, Дарью Полоротову и Ольгу Мельник. Рома посвятил песню всем мамам мира, Тине Кароль и медикам, которые стоят на передовой в нелегкой борьбе Украины с коронавирусом.

Роман Сасанчин, "Мамина черешня" (видео: YouTube/Голос страны)

Отметим, что изначально Роман был участником команды Дана Балана, о чем тренер пожалел в суперфинале.

Во второй этап прошли также Сергей Асафатов, Индира Едильбаева, Ерлан Баибазаров. Участники спели песни, с которыми они пришли на проект Голос страны 2020. Рома исполнил песню Алессандра Сафіни Luna tu, с которой прорвался на взрослое шоу.

"Переживаю за Романа, как за собственного сына. Ты пришел еще раз, потому что тебе некуда деваться! Ты и есть голос! Ромчик, ты не простой человек, ты снова в финале. Повторю, Украина - это ты. Эту песню я написала, вдохновившись твоими глазами", - прокомментировала Тина Кароль.

Роман Сасанчин, " Luna tu" (видео: YouTube/Голос страны)

А вот таким Рома пришел на "Голос. Дети" в 2015 году с "Песней про рушник".

Роман Сасанчин на слепом прослушивании "Голос. Дети", 2015 год (видео: YouTube/Голос страны)

С песней "Дивлюсь я на небо" подопечный Тины Кароль Роман Сасанчин победил в "Голосе. Дети" пять лет назад.

Роман Сасанчин в суперфинале "Голос. Дети", 2015 год (видео: YouTube/Голос страны)

Ранее мы писали, что мама Дана Балана Людмила взорвала эфир шоу Голоса страны свадебной песней.