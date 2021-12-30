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19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин стал отцом: первые фото с малышом

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Четверг 30 декабря 2021 12:39
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин стал отцом: первые фото с малышом Роман Сасанчин стал отцом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин и его жена Иванка стали в первый раз родителями.

Об этом стало известно из рекламной страницы в Instagram певца.

Рождение ребенка

Отмечается, что 29 декабря 23-летняя Иванна Сасанчина родила на свет малыша. Это девочка.

В сети опубликовано фото, где отец ребенка запечатлен на кровати в послеродовой палате с новорожденным на груди. Судя по всему, у парочки были партнерские роды.

"Я счастлив. Благодарю Бога за это", – написал он
19-летний победитель &quot;Голосу країни&quot; Сасанчин стал отцом: первые фото с малышом19-летний победитель &quot;Голосу країни&quot; Сасанчин стал отцом: первые фото с малышом

Роман Сасанчин в 19 лет стал отцом (фото: instagram.com/r.sasanchyn)

Напомним, что накануне беременная жена Иванна попала в больницу. У нее сильно разболелся живот и они решили, что начались схватки.

"Мы сегодня приехали в больницу по причине, что у Иванки начал очень сильно болеть живот. Она сегодня сдала все анализы, которые требовалось и завтра будет точная информация о родах", - писал артист.

Судя по всему, в больнице Иванна уже дала жизнь своему первенцу и теперь может ожидать только поздравлений.

Ранее мы сообщали, что победитель "Голоса страны" Сасанчин официально женился и сделал заявление о рождении ребенка.

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