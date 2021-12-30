Роман Сасанчин розповів про важкі пологи дружини: "перейми були дуже болючими"

Роман Сасанчин вперше став батьком. Його 23-річна дружина Іванка народила дівчинку. При цьому переможець "Голосу країни" зізнався, що пологи були важкими.
Про це він розповів в ефірі програми "Твій день" на телеканалі "1+1".
Роман розповів, що напередодні вагітну дружину відвезли в лікарню, оскільки у неї були сильні болі в животі. Її залишили у медзакладі. При цьому пологи самі, як і вагітність були складними.
Вночі Іванка подзвонила Роману і повідомила, що у неї почалися перейми. Після чого він швидко встав з ліжка, викликав таксі і приїхав до лікарні. У пари були партнерські пологи.
Роман хотів підтримати свою кохану, і бути з нею в цей непростий момент.
Дівчина не змогла народити сама, тому лікарі зробили кесарів розтин. А через пів години після цього йому принесли новонароджену дівчинку.
Роман Сасанчин новонародженою дочкою (скріншот з Instagram)
"Приносять просто таке маленьке диво на руки, дають мені на груди. Я не можу просто вам передати, яка це любов і наскільки це емоційно", - розповів щасливий 19-річний батько.
Він також зізнався, що дочку назвали Єлизаветою, але в паспорті вона буде записана як Елізабет.
Роман Сасанчин розповів про важкі пологи дружини (Відео: YouTube)
Нагадаємо, що парочка хоч і давно разом, але розписалася тільки на початку цього місяця - 2 грудня.
Ми також писали про те, хто такий Роман Сасанчин і чому його перемога на "Голосі країни" - унікальна.