RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Роман Сасанчин розповів про важкі пологи дружини: "перейми були дуже болючими"

Автор: Роман Мирончук

Роман Сасанчин вперше став батьком. Його 23-річна дружина Іванка народила дівчинку. При цьому переможець "Голосу країни" зізнався, що пологи були важкими.

Про це він розповів в ефірі програми "Твій день" на телеканалі "1+1".

Роман розповів, що напередодні вагітну дружину відвезли в лікарню, оскільки у неї були сильні болі в животі. Її залишили у медзакладі. При цьому пологи самі, як і вагітність були складними.

Вночі Іванка подзвонила Роману і повідомила, що у неї почалися перейми. Після чого він швидко встав з ліжка, викликав таксі і приїхав до лікарні. У пари були партнерські пологи.

Роман хотів підтримати свою кохану, і бути з нею в цей непростий момент.

Дівчина не змогла народити сама, тому лікарі зробили кесарів розтин. А через пів години після цього йому принесли новонароджену дівчинку.

Роман Сасанчин новонародженою дочкою (скріншот з Instagram)

"Приносять просто таке маленьке диво на руки, дають мені на груди. Я не можу просто вам передати, яка це любов і наскільки це емоційно", - розповів щасливий 19-річний батько.

Він також зізнався, що дочку назвали Єлизаветою, але в паспорті вона буде записана як Елізабет.

Роман Сасанчин розповів про важкі пологи дружини (Відео: YouTube)

Нагадаємо, що парочка хоч і давно разом, але розписалася тільки на початку цього місяця - 2 грудня.

Ми також писали про те, хто такий Роман Сасанчин і чому його перемога на "Голосі країни" - унікальна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Голос країниРоман Сасанчин