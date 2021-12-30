ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Роман Сасанчин рассказал о тяжелых родах жены: "схватки были очень болезненными"

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 22:52
Роман Сасанчин рассказал о тяжелых родах жены: "схватки были очень болезненными" Фото: Роман Сасанчин с женой Иванкой (instagram.com/annavi_i)
Автор: Роман Мирончук

Роман Сасанчин впервые стал отцом. Его 23-летняя жена Иванка родила девочку. При этом победитель "Голоса страны" признался, что роды были тяжелыми.

Об этом он рассказал в эфире программы "Твій день" на телеканале "1+1".

Роман рассказал, что накануне беременную жену отвезли в больницу, поскольку у нее были сильные боли в животе. Ее оставили в медучреждении. При этом роды сами, как и беременность были сложными.

Ночью Иванка позвонила Роману и сообщила, что у нее начались схватки. После чего он быстро встал с кровати, вызвал такси и приехал в больницу. У пары были партнерские роды.

Роман хотел поддержать свою возлюбленную, и быть с ней в этот непростой момент.

Девушка не смогла родить сама, поэтому врачи сделали кесарево сечение. А через полчаса после этого ему принесли новорожденную девочку.

Роман Сасанчин рассказал о тяжелых родах жены: &quot;схватки были очень болезненными&quot;

Роман Сасанчин новорожденной дочерью (скриншот с Instagram)

"Приносят просто такое маленькое чудо на руки, дают мне на грудь. Я не могу просто вам передать, какая это любовь и насколько это эмоционально", - рассказал счастливый 19-летний отец.

Он также признался, что дочь назвали Елизаветой, но в паспорте она будет записана как Элизабет.

Роман Сасанчин рассказал о тяжелых родах жены (видео: YouTube)

Напомним, что парочка хоть и давно вместе, но расписалась только в начале этого месяца - 2 декабря.

Мы также писали о том, кто такой Роман Сасанчин и почему его победа на "Голосі країни" - уникальна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Голос країни Роман Сасанчин
LITE
На эти пять знаков Зодиака обрушится богатство в январе 2022-го
На эти пять знаков Зодиака обрушится богатство в январе 2022-го