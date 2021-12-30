Роман Сасанчин розповів про важкі пологи дружини: "перейми були дуже болючими"

Роман Сасанчин вперше став батьком . Його 23-річна дружина Іванка народила дівчинку. При цьому переможець "Голосу країни" зізнався, що пологи були важкими.

Про це він розповів в ефірі програми "Твій день" на телеканалі "1+1".

Роман розповів, що напередодні вагітну дружину відвезли в лікарню, оскільки у неї були сильні болі в животі. Її залишили у медзакладі. При цьому пологи самі, як і вагітність були складними.

Вночі Іванка подзвонила Роману і повідомила, що у неї почалися перейми. Після чого він швидко встав з ліжка, викликав таксі і приїхав до лікарні. У пари були партнерські пологи.

Роман хотів підтримати свою кохану, і бути з нею в цей непростий момент.

Дівчина не змогла народити сама, тому лікарі зробили кесарів розтин. А через пів години після цього йому принесли новонароджену дівчинку.

Роман Сасанчин новонародженою дочкою (скріншот з Instagram)

"Приносять просто таке маленьке диво на руки, дають мені на груди. Я не можу просто вам передати, яка це любов і наскільки це емоційно", - розповів щасливий 19-річний батько.

Він також зізнався, що дочку назвали Єлизаветою, але в паспорті вона буде записана як Елізабет.

Роман Сасанчин розповів про важкі пологи дружини (Відео: YouTube)