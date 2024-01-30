Родина Мірошниченків почала процес усиновлення другої дитини: "Стояли у черзі"

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар подружжя виданню "Факти" .

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Відомо, що зіркова пара влітку цього року усиновила хлопчика Марселя.

Виявилось, що тоді Тімур та Інна планували стати батьками одразу двох діток, однак це виявилось неможливим.

Процес з усиновлення, зізнався шоумен, не з легких.

Тімур Мірошниченко з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Як нам кажуть, ми, мабуть, перша родина в Україні, яка протягом року вдруге проходить всю процедуру усиновлення. Чотири місяці до того ми стояли в черзі, в очікуванні її початку", - поділився він.

Також постійний коментатор пісенного конкурсу Євробачення додав, що вже з 20 січня стартували заняття з тренерами.

"Їх повинні пройти всі, хто бажає усиновити дитину. Вони тривають десять тижнів. Потім нам ще місяць чекати рішення тренерів, чи можемо ми стати батьками!, - говорить Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

За словами знаменитості, перший раз вони з Інною планували взяти з дитячого будинку двох сиріт, однак спеціалісти, які проводять курси для кандидатів в усиновлювачі, не дослухались до подружжя.

"Ми одразу хотіли усиновити двох дітей. Але тренери до нас не дослухались і перший раз написали у висновку, що ми можемо усиновити лише одну дитину", - розповів Тімур.

Нагадаємо, Мірошниченки виховують трьох дітей: доньку Мію, сина Марка та сина Марселя, якого вони всиновили влітку 2023 року.

Хлопчик з народження має проблеми зі здоров'ям.

24 листопада він переніс планову операцію, і попереду на нього чекає ще кілька хірургічних процедур.