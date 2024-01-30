ua en ru
Вт, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дружина Усика вперше показала, як виглядала під час четвертої вагітності (фото)

Вівторок 30 січня 2024 12:05
UA EN RU
Дружина Усика вперше показала, як виглядала під час четвертої вагітності (фото) Олександ Усік з дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина вперше показала світлини, зроблені під час четвертої вагітності, яку вона дуже ретельно приховувала.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці спортсмена.

Як Катерина Усик виглядала під час четвертої вагітності

Потішити декількома кадрами з часів, коли дружина боксера була у цікавому положенні, вона вирішила у день оголошення радісної звістки про народження їхньої донечки.

Дружина Усика вперше показала, як виглядала під час четвертої вагітності (фото)

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

До цього Катерина не публікувала жодних фото, на яких видно її вагітний животик.

Тепер вона сміло ділиться з фоловерами архівними кадрами.

Так, у своїх соцмережах жінка подякувала всіх за привітання і заявила, що пишається своєю країною, а також нашими лікарями.

"Дуже дякую за вітання, приємно. Багато теплих слів. Я теж бажаю усім миру та діточок. А ще я в котрий раз роблю висновок, що пишаюсь своєю країною,л юдьми та нашими лікарями", - підписала публікацію кохана Усика.

Дружина Усика вперше показала, як виглядала під час четвертої вагітності (фото)

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Нагадаємо, дружина 37-річного боксера народила йому донечку наприкінці січня цього року.

Дівчинка з'явилася на світ в одному з пологових будинків Києва. Вона важить майже п’ять кілограмів і має 58 сантиметрів зросту. Подружжя назвало її Марією.

Малеча стала четвертою дитиною у родині.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва викликала фурор у мережі гарячою фотосесією.

Також Ілона Гвоздьова прокоментувала розлучення та стосунки з чоловіком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик діти народження дитини Бокс
NEWS
Кабмін затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Скоро буде в Раді, - джерело
Кабмін затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Скоро буде в Раді, - джерело