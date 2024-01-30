Дружина Усика вперше показала, як виглядала під час четвертої вагітності (фото)
Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина вперше показала світлини, зроблені під час четвертої вагітності, яку вона дуже ретельно приховувала.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці спортсмена.
Як Катерина Усик виглядала під час четвертої вагітності
Потішити декількома кадрами з часів, коли дружина боксера була у цікавому положенні, вона вирішила у день оголошення радісної звістки про народження їхньої донечки.
Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
До цього Катерина не публікувала жодних фото, на яких видно її вагітний животик.
Тепер вона сміло ділиться з фоловерами архівними кадрами.
Так, у своїх соцмережах жінка подякувала всіх за привітання і заявила, що пишається своєю країною, а також нашими лікарями.
"Дуже дякую за вітання, приємно. Багато теплих слів. Я теж бажаю усім миру та діточок. А ще я в котрий раз роблю висновок, що пишаюсь своєю країною,л юдьми та нашими лікарями", - підписала публікацію кохана Усика.
Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Нагадаємо, дружина 37-річного боксера народила йому донечку наприкінці січня цього року.
Дівчинка з'явилася на світ в одному з пологових будинків Києва. Вона важить майже п’ять кілограмів і має 58 сантиметрів зросту. Подружжя назвало її Марією.
Малеча стала четвертою дитиною у родині.
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