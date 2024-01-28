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Зірка "Холостяка" розсекретила, яке громадянство в її новонародженої доньки

Неділя 28 січня 2024 15:45
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Зірка "Холостяка" розсекретила, яке громадянство в її новонародженої доньки Вікторія Варлей з донькою (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка, учасниця реаліті-шоу "Холостяк-12" Вікторія Варлей поділилася, яке громадянство в її новонародженої доньки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Деталі

Так, фоловери поцікавилися у Вікторії, яке ж громадянство в її донечки Мішель, яка з’явилася на світ 1 січня.

Акторка відповіла, що дівчинка - громадянка США.

"Мішель - громадянка Сполучених Штатів Америки", - відповіла зірка.

Зірка &quot;Холостяка&quot; розсекретила, яке громадянство в її новонародженої доньки

Вікторія Варлей з донькою (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Також фани запитали, чи планує вона навчати донечку української мови.

"Обов'язково, одна з мов буде українська", - зазначила знаменитість.

Зірка &quot;Холостяка&quot; розсекретила, яке громадянство в її новонародженої доньки

Вікторія Варлей з донькою (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Нагадаємо, нещодавно Вікторія, яка має силіконові імпланти, розповіла, чи виникають у неї проблеми з ГВ після народження дитини.

Вона збільшила груди задовго до вагітності.

Нещодавно Горбунов показав кумедне фото з маленьким сином.

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