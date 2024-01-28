Зірка "Холостяка" розсекретила, яке громадянство в її новонародженої доньки

Українська акторка, учасниця реаліті-шоу "Холостяк-12" Вікторія Варлей поділилася, яке громадянство в її новонародженої доньки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

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Так, фоловери поцікавилися у Вікторії, яке ж громадянство в її донечки Мішель, яка з’явилася на світ 1 січня.

Акторка відповіла, що дівчинка - громадянка США.

"Мішель - громадянка Сполучених Штатів Америки", - відповіла зірка.

Вікторія Варлей з донькою (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Також фани запитали, чи планує вона навчати донечку української мови.

"Обов'язково, одна з мов буде українська", - зазначила знаменитість.

Вікторія Варлей з донькою (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Нагадаємо, нещодавно Вікторія, яка має силіконові імпланти, розповіла, чи виникають у неї проблеми з ГВ після народження дитини.

Вона збільшила груди задовго до вагітності.