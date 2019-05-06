Родилась девочка? Королева намекнула на появление ребенка Меган Маркл

Меган Маркл могла родить девочку
Меган Маркл и принц Гарри продолжают интриговать публику появлением своего первенца. Так, многие считают, что ребенок уже родился, но королевская чета это скрывает.
И намеки на появление малыша Меган Маркл ярые поклонники герцогини видят во всем. В этот раз ярко-розовый наряд 93-летней королевы Елизаветы, в котором она явилась на воскресную службу, послужил едва ли не прямым доказательством того, что королева выбрала подобный look преднамеренно.
Роды Меган Маркл - королева намекнула на появление ребенка (фото: mirror.co.uk)
Многие считают, что таким образом Елизавта ІІ, намекнула на рождение маленькой правнучки. Хотя некоторые и не спешат делать подобные выводы, поскольку яркие костюмы давно стали главным отличием стиля королевы.
Роды Меган Маркл - королева намекнула на появление ребенка (фото: GettyImages)
Пользователи сети оставляют множество спорных комментариев.
Как сообщалось ранее, большинство британцев ставят на то, что герцогиня Сассекская родит рыжеволосую девочку, которую назовут Дианой.
К слову, Букингемский дворец случайно выдал имя и пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри.
Напомним также, что ранее герцогиня Сассекская заявила, что Кейт Миддлтон ей завидует.