Родилась девочка? Королева намекнула на появление ребенка Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри продолжают интриговать публику появлением своего первенца. Так, многие считают, что ребенок уже родился, но королевская чета это скрывает.

И намеки на появление малыша Меган Маркл ярые поклонники герцогини видят во всем. В этот раз ярко-розовый наряд 93-летней королевы Елизаветы, в котором она явилась на воскресную службу, послужил едва ли не прямым доказательством того, что королева выбрала подобный look преднамеренно.

Роды Меган Маркл - королева намекнула на появление ребенка (фото: mirror.co.uk)

Многие считают, что таким образом Елизавта ІІ, намекнула на рождение маленькой правнучки. Хотя некоторые и не спешат делать подобные выводы, поскольку яркие костюмы давно стали главным отличием стиля королевы.

Роды Меган Маркл - королева намекнула на появление ребенка (фото: GettyImages)

Пользователи сети оставляют множество спорных комментариев.

"Родилась девочка?"

"Да ладно, королева без умысла так оделась... Ну любит она розовый цвет";

"Сколько можно намеков? Уже объявите и все!"

"Наверное, Меган хочет фотки первенца подороже продать";

"Я уже волноваться начинаю, все ли у Меган в порядке..."

Как сообщалось ранее, большинство британцев ставят на то, что герцогиня Сассекская родит рыжеволосую девочку, которую назовут Дианой.

К слову, Букингемский дворец случайно выдал имя и пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

Напомним также, что ранее герцогиня Сассекская заявила, что Кейт Миддлтон ей завидует.