Букингемский дворец выдал имя и пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Меган Маркл и принц Гарри по-прежнему скрывают данные о будущем ребенке

Меган Маркл и принц Гарри, которые уже совсем скоро станут родителями первенца, предпочитают скрывать имя и пол будущего малыша. Но одна маленькая оплошность рассекретила, кто родится у герцогов, и как назовут ребенка, сообщает Dailystar.co.uk.

Пока весть мир в ожидании королевского отпрыска, а возле Фрогмор-хауса дежурит бригада медиков, пронырливые фанаты выяснили, что на собственном сайте королевской семьи зарезервирована веб-страница для "принца Артура", "принца Джеймса" и "принца Александра".

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Так, при попытке доступа к страницам

www.royal.uk/prince-arthur,

www.royal.uk/prince-james

www.royal.uk/prince-alexander сайт возвращается на главную страницу.

Но когда посетители пытаются получить доступ к страницам с другими именами для нового принца или принцессы, на сайте появляется сообщение "Страница не найдена".

Из этого становится очевидным, что герцоги ждут появления мальчика, которого назовут одним из вышеуказанных имен.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: GettyImages)

Отметим, что азартные британцы конвертируют шансы на то, что Меган родит рыжеволосую девочку, которую нарекут Дианой, в честь покойной мамы Гарри.

К слову, мама герцогини срочно прилетела в Лондон, чтобы быть рядом с Меган в момент ее родов. Кроме того, она в первое время будет помогать дочери и зятю ухаживать за ребенком.