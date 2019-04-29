ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Букингемский дворец выдал имя и пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри

STYLERЖизнь    29.04.2019 - 21:29
Букингемский дворец выдал имя и пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри
Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Меган Маркл и принц Гарри по-прежнему скрывают данные о будущем ребенке

Меган Маркл и принц Гарри, которые уже совсем скоро станут родителями первенца, предпочитают скрывать имя и пол будущего малыша. Но одна маленькая оплошность рассекретила, кто родится у герцогов, и как назовут ребенка, сообщает Dailystar.co.uk.

Пока весть мир в ожидании королевского отпрыска, а возле Фрогмор-хауса дежурит бригада медиков, пронырливые фанаты выяснили, что на собственном сайте королевской семьи зарезервирована веб-страница для "принца Артура", "принца Джеймса" и "принца Александра".

Букингемский дворец выдал имя и пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Так, при попытке доступа к страницам

  • www.royal.uk/prince-arthur,
  • www.royal.uk/prince-james
  • www.royal.uk/prince-alexander сайт возвращается на главную страницу.

Но когда посетители пытаются получить доступ к страницам с другими именами для нового принца или принцессы, на сайте появляется сообщение "Страница не найдена".

Из этого становится очевидным, что герцоги ждут появления мальчика, которого назовут одним из вышеуказанных имен.

Букингемский дворец выдал имя и пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: GettyImages)

Отметим, что азартные британцы конвертируют шансы на то, что Меган родит рыжеволосую девочку, которую нарекут Дианой, в честь покойной мамы Гарри.

К слову, мама герцогини срочно прилетела в Лондон, чтобы быть рядом с Меган в момент ее родов. Кроме того, она в первое время будет помогать дочери и зятю ухаживать за ребенком.

Роды Меган Маркл: принц Гарри может пропустить рождение ребенка Битва за престол: неожиданная правда о вражде между Маркл и Миддлтон
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Меган Маркл
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь