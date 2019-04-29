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Меган Маркл родит рыжую девочку Диану: британцы в предчувствии

STYLERЖизнь    29.04.2019 - 12:53
Меган Маркл родит рыжую девочку Диану: британцы в предчувствии
Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Меган Маркл и принц Гарри дождутся рождения первенца в мае, считают жители Британии

Меган Макрл родит девочку, которой дадут имя Диана. Пополнение в семье герцогов Сассекских должно произойти в начале мая. Такие ставки на пол, внешность и имя ребенка сделали британцы в букмекерских конторах, пишет Straits Times.

До объявления знаменательного события и долгожданной новости о рождении нового члена королевской семьи азартные британцы конвертируют шансы на то, что у малыша будут рыжие волосы, как и у отца - принца Гарри. На это ставят 4 британца из 5.

Хоть в вопросе пола ребенка шансы 50 на 50, но в букмекерских конторах большинство "угадывает" в новорожденном девочку.

Ставки в букмекерской конторе William Hill на женский пол малыша - в пяти случаях из семи, а выигрыш может принести угадавшему 2 фунта стерлингов. 

Большинство профессиональных игроков считают, что девочку назовут в честь матери принца Гарри Дианы, которая в 1997 году погибла в автокатастрофе. На это имя - 60% ставок.

Меган Маркл родит рыжую девочку Диану: британцы в предчувствии

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

По словам официального представителя конторы William Hill Руперта Адамса, ставки в вопросе ребенка Меган Маркл и принца Гарри показывают, что "люди знают", или же просто повторят ставки других в надежде, что они раскрыли секрет.

Он также добавил, что был бы крайне удивлен, если новый член королевской семьи будет мальчик.

В вопросе имени у букмекеров Paddy Power есть такие варианты (для девочки): Диана 3/1, Грейс 7/1, Алиса 10/1, Изабелла 12/1, Виктория и Александрина в 14/1 и Элизабет в 20/1.

Имена мальчиков начинаются с Артура в 12/1, Чарльза 14/1, Джеймса и Эдварда в 16/1, Александра 20/1 и Джейкоба и Фрэнсиса в 25/1.

Самыми маловероятными именами считаются Барри, Тайрон, Рис и Тереза ​​в 250/1; и Чингис, Тор, Будда, Мухаммед, Иисус и Дональд в 500/1.

Меган Маркл родит рыжую девочку Диану: британцы в предчувствии

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Как сообщалось ранее, Меган Маркл и принца Гарри отправят на три года в Африку после того, как королевская семья освоится в роли родителей.

Отметим, что недавно в британских СМИ написали о вероятности, что герцогиня Сассекская Меган Маркл уже родила, только событие решили временно держать в тайне.

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