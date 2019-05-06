Народилася дівчинка? Королева натякнула на появу дитини Меган Маркл

Меган Маркл могла народити дівчинку
Меган Маркл і принц Гаррі продовжують інтригувати публіку появою свого первістка. Так, багато хто вважає, що дитина вже народилася, але королівське подружжя це приховує.
І натяки на появу малюка Меган Маркл затяті шанувальники герцогині бачать у всьому. Цього разу яскраво-рожеве вбрання 93-річної королеви Єлизавети, в якому вона з'явилася на недільну службу, стало чи не прямим доказом того, що королева вибрала подібний look навмисно.
Пологи Меган Маркл - королева натякнула на появу дитини (фото: mirror.co.uk)
Багато хто вважає, що таким чином Елизавта ІІ, натякнула на народження маленької правнучки. Хоча деякі і не поспішають робити подібні висновки, оскільки яскраві костюми давно стали головною відмінністю стилю королеви.
Пологи Меган Маркл - королева натякнула на появу дитини (фото: GettyImages)
Користувачі мережі залишають безліч суперечливих коментарів.
Як повідомлялося раніше, більшість британців ставлять на те, що герцогиня Сассекская народить рудоволосу дівчинку, яку назвуть Діаною.
До речі, Букінгемський палац випадково видав ім'я та стать дитини Меган Маркл і принца Гаррі.
Нагадаємо також, що раніше герцогиня Сассекская заявила, що Кейт Міддлтон їй заздрить.