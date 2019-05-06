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Роды Меган Маркл: акушеры рассказали о рисках и назвали "крайний срок"

STYLERПерсоны    06.05.2019 - 06:49
Роды Меган Маркл: акушеры рассказали о рисках и назвали "крайний срок"
Фото: Меган Маркл (instagram.com meghan_markle)

Меган Маркл могут перевезти для родов из Фрогмор-коттеджа в больницу

Меган Маркл, которая должна в ближайшее время родить первенца, уже превысила срок на неделю - изначально ожидалось, что ребенок герцогини Сассекской и принца Гарри появится на свет 28 апреля. По словам акушера, весьма вероятно, что роды начнутся в течение этих суток, иначе ситуация может быть опасной для нее и малыша. Об этом сообщает французское издание Gala.

Некоторые британцы, которые хотят быть рядом в долгожданный момент рождения нового члена королевской семьи, разбили лагерь перед Фрогмор-коттеджем, куда переехала молодая супружеская пара. Именно там Меган Маркл и хочет родить, как это делала королева Елизавета II. 

Но так как ожидаемое событие затягивается, акушеры дали оценку возможным рискам. Отмечается, что превышение срока родов более чем на неделю не является безрисковой ситуацией, особенно на поздних сроках беременности (после 35 лет).

Роды Меган Маркл: акушеры рассказали о рисках и назвали &quot;крайний срок&quot;

Меган Маркл (фото: Getty Images)

"Недавнее исследование показало, что женщинам старше 36 лет следует учитывать то, что продление беременности становится рискованным", - приводит Daily Mail слова акушера Клайва Спенс-Джонса из больницы Уиттингтон в Северном Лондоне.

Кроме того, "после индукции появляется больше возможностей для медицинского вмешательства во время родов", поэтому роды на дому не рекомендуются, рассказал медицинский работник.

Это означает, что если королевский ребенок не появится в ближайшее время, вполне вероятно, что герцогиня Сассекская будет рожать в больнице Суррей в Фримли Парк.

Роды Меган Маркл: акушеры рассказали о рисках и назвали &quot;крайний срок&quot;

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Как сообщалось ранее, большинство британцев ставят на то, что герцогиня Сассекская родит рыжеволосую девочку, которую назовут Дианой.

В то же время Букингемский дворец уже выдал имя и пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

Напомним также, что ранее герцогиня Сассекская заявила, что Кейт Миддлтон ей завидует.

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