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Родилась девочка? Королева намекнула на появление ребенка Меган Маркл

STYLERПерсоны    06.05.2019 - 09:41
Родилась девочка? Королева намекнула на появление ребенка Меган Маркл
Роды Меган Маркл - королева намекнула на появление ребенка (коллаж: РБК-Украина)

Меган Маркл могла родить девочку

Меган Маркл и принц Гарри продолжают интриговать публику появлением своего первенца. Так, многие считают, что ребенок уже родился, но королевская чета это скрывает.

И намеки на появление малыша Меган Маркл ярые поклонники герцогини видят во всем. В этот раз ярко-розовый наряд 93-летней королевы Елизаветы, в котором она явилась на воскресную службу, послужил едва ли не прямым доказательством того, что королева выбрала подобный look преднамеренно.

Родилась девочка? Королева намекнула на появление ребенка Меган Маркл

Роды Меган Маркл - королева намекнула на появление ребенка (фото: mirror.co.uk)

Многие считают, что таким образом Елизавта ІІ, намекнула на рождение маленькой правнучки. Хотя некоторые и не спешат делать подобные выводы, поскольку яркие костюмы давно стали главным отличием стиля королевы.

Родилась девочка? Королева намекнула на появление ребенка Меган Маркл

Роды Меган Маркл - королева намекнула на появление ребенка (фото: GettyImages)

Пользователи сети оставляют множество спорных комментариев.

  • "Родилась девочка?"
  • "Да ладно, королева без умысла так оделась... Ну любит она розовый цвет";
  • "Сколько можно намеков? Уже объявите и все!"
  • "Наверное, Меган хочет фотки первенца подороже продать";
  • "Я уже волноваться начинаю, все ли у Меган в порядке..."

Как сообщалось ранее, большинство британцев ставят на то, что герцогиня Сассекская родит рыжеволосую девочку, которую назовут Дианой.

К слову, Букингемский дворец случайно выдал имя и пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

Напомним также, что ранее герцогиня Сассекская заявила, что Кейт Миддлтон ей завидует.

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