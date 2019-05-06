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Народилася дівчинка? Королева натякнула на появу дитини Меган Маркл

STYLERПерсони    06.05.2019 - 09:41
Народилася дівчинка? Королева натякнула на появу дитини Меган Маркл
Пологи Меган Маркл - королева натякнула на появу дитини (колаж: РБК-Україна)

Меган Маркл могла народити дівчинку

Меган Маркл і принц Гаррі продовжують інтригувати публіку появою свого первістка. Так, багато хто вважає, що дитина вже народилася, але королівське подружжя це приховує.

І натяки на появу малюка Меган Маркл затяті шанувальники герцогині бачать у всьому. Цього разу яскраво-рожеве вбрання 93-річної королеви Єлизавети, в якому вона з'явилася на недільну службу, стало чи не прямим доказом того, що королева вибрала подібний look навмисно.

Народилася дівчинка? Королева натякнула на появу дитини Меган Маркл

Пологи Меган Маркл - королева натякнула на появу дитини (фото: mirror.co.uk)

Багато хто вважає, що таким чином Елизавта ІІ, натякнула на народження маленької правнучки. Хоча деякі і не поспішають робити подібні висновки, оскільки яскраві костюми давно стали головною відмінністю стилю королеви.

Народилася дівчинка? Королева натякнула на появу дитини Меган Маркл

Пологи Меган Маркл - королева натякнула на появу дитини (фото: GettyImages)

Користувачі мережі залишають безліч суперечливих коментарів.

  • "Народилася дівчинка?"
  • "Та годі, королева без умислу так одяглася... Ну любить вона рожевий колір";
  • "Скільки можна натяків? Вже оголосіть і все!"
  • "Мабуть, Меган хоче фотки первістка подорожче продати";
  • "Я вже починаю хвилюватися, чи все у Меган в порядку..."

Як повідомлялося раніше, більшість британців ставлять на те, що герцогиня Сассекская народить рудоволосу дівчинку, яку назвуть Діаною.

До речі, Букінгемський палац випадково видав ім'я та стать дитини Меган Маркл і принца Гаррі.

Нагадаємо також, що раніше герцогиня Сассекская заявила, що Кейт Міддлтон їй заздрить.

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