Робота мрії. Чоловік пропонує понад 2 тисячі на годину "няні" для кота: що входить у обов'язки?

Житель Лондона розмістив оголошення про пошуки людини, яка буде наглядати за його домашнім улюбленцем. Він встановив зарплату за годину роботи - від 45 до 65 фунтів стерлінгів (від 2500 до 3600 гривень). І це при тому, що мінімальна заробітна плата у Британії - від 12 фунтів за годину.

З'ясувалося, що компанія, яка розташована в Ковент-Гардені, шукає "відповідального та досвідченого приватного доглядача за котами", який буде опікуватися британським короткошерстим котиком, що живе в офісі.

Робота передбачає "постійний та уважний догляд" за добре врівноваженим котиком, і забезпеченням того, щоб щоденний розпорядок дня улюбленця "підтримувався на найвищому рівні".

У кота - стандартне харчування, таке як фіксований графік подачі свіжого молока та корму на день. Ще у нього щоденний грумінг та огляд шерсті. У обов'язки "няні" входять також ігри з котом, підтримка чистоти його зони годування та лотка.

Ніби нічого екстравагантного, правда? Але у вимогах до кандидата є й інші пункти. Щоп'ятниці "няня" має вмикати котику класичну музику в офісі - "для розслаблення". А щомісяця доглядальниця має з котом відвідувати спеціалізований магазин Harrods, щоб обирати пухнастику нові іграшки.

Оголошення про пошук "няні" для кота (скриншот)

Оголошення викликало ажіотаж в інтернеті й дуже швидко стало вірусним. Його називають найсмішнішим варіантом роботи за шалені гроші.

За 65 фунтів стерлінгів на годину ви можете фактично пограти на піаніно коту та ходити по магазинах

У цього кота життя краще, ніж у більшості людей

Вони достатньо багаті, щоб у їхнього кота був власний дворецький

Мені потрібна ця робота! Куди подавати заявку?

Боже, повний робочий день коштуватиме 135 тисяч фунтів стерлінгів на рік!

Гадаю, що це оголошення розмістив кіт

До речі, про організацію відомо, що це сучасна платформа на передовій приватні авіації та зазначено: "Ми цінуємо точність, турботу та високі стандарти в усьому, що робимо - включаючи благополуччя найближчих до нашої команди".

На роботу "няні" шукають одного або двох кандидатів - на неповну зайнятість, які повинні бути доступні вранці та ввечері. Крім солідної зарплати, доглядальникам обіцяють безкоштовну парковку в центрі Лондона та "милосердну, спокійну роботу в гостинній атмосфері".