Не робіть цього: 7 помилок у харчування, які сприяють швидкому старінню шкіри

Шкіра - це ідеальний індикатор нашого догляду. Деякі продукти можуть сприяти інтенсивному старінню шкіри. Тому варто слідкувати за своїм раціоном.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.
За словами нутриціолога, категорично не можна:
Це чудовий "антивіковий" овоч. Все тому, що окрім антиоксидантів, помідори містять лікопін, що має цінну властивість - сприяє зменшенню зморшок.
Ненасичені жирні кислоти, що найкорисніші для шкіри, волосся та нігтів, містяться у морській рибі. Це повинна не обов’язково бути червона, прекрасно впорається з омолодженням всього організму скумбрія, тунець та оселедець.
Вони містять поліненасичені кислоти та велику частку селену, які є ідеальними мікроелементами для боротьби проти зморшок. До того ж вони корисні для всього організму і зміцнюють імунну систему.
Білокачанна, броколі, брюссельська, савойська та інші види капусти мають у своєму складі вітамін С та фітохімічні сполуки. Які захищають шкіру від появи зморшок та інтенсивного старіння.
Такий овоч має в собі багато каротину, як і всі помаранчеві, червоні, темно-зелені овочі та фрукти. Бета-каротин, як попередник вітаміну А, є одним із найголовніших омолоджувальних мікроелементів для шкіри.
Раніше косметолог називала спосіб, який допоможе позбутись зморшок під очима.
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