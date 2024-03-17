Ловіть крутий лайфхак від косметолога, який допоможе позбутись зморшок під очима
Зморшки під очима проявляються одні із перших. Але не поспішайте колоти від них ботокс, позбутись їх можна спеціальним масажем, який на додачу ще й гарно розкриє очі і зробить погляд виразним.
Про те, як правильно робити масаж проти зморшок під очима, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію в Instagram.
Як прибрати зморшки під очима
"Вас просто вразить ефект від цих прийомів - ваш погляд розкриється та зморшки стануть менш помітними. Масаж треба робити по незначній кількості крему, по два-три підходи, тричі на тиждень", - каже косметолог.
Потрібно вказівними пальцями повільно розгладжувати шкіру біля кута ока, але робити це вдвічі повільніше, ніж це показано на відео.
"Далі треба розтягнути коловий м'яз ока і працювати виключно по ключовому краю вказівними пальцями", - пояснює Позднякова.
Після цього потрібно біля зовнішнього кута ока зробити глибокі проникаючі рухи на розкриття, розтягуючи м'яз.
"Тоді перейдіть до зони над бровою і поетапно розтягуйте коловий м'яз ока. Після цього треба зробити таку ж процедуру навколо іншого ока", - говорить косметолог.
Також Позднякова також радить не піднімати високо брови, коли ви фарбуєте вії тушшю. Це провокує утворення зморшок на лобі і з часом робить міміку надмірно виразною. Аби цього уникнути варто однією рукою припідняти брову, коли фарбуєте вії.
Як поєднувати пілінг і тейпування
Крім антивікових масажів, при догляді за обличчям варто ще використовувати пілінги і тейпування. Ці процедури можна поєднувати, але не в один день.
"Зачекайте один-два дні після пілінгу, дайте шкірі відпочити, нехай вона відновиться і буде готова працювати з тейпами. А потім продовжуйте застосовувати магічний інструмент - тейпи і нехай все, що ви робите, буде вам на користь", - додає косметолог.
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