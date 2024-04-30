Не делайте этого: 7 ошибок в питании, способствующих быстрому старению кожи

Чего нельзя делать

По словам нутрициолога, категорически нельзя:

пить некачественную воду из пластика без ее активации

постоянно подпитывать свой уровень энергии кофеином

склеивать свой природный коллаген и эластин с помощью сахара

есть каждый день мясо, глютен и молочные продукты

комбинировать бокал любимого вина с жирной и тяжелой пищей

есть только красные и оранжевые овощи

дразнить рецепторы продуктами гликации - зажаренной корочкой и соединением животного белка и сахара в одном приеме

Какие продукты предотвращают старение

Помидоры

Это отличный "антивековый" овощ. Все потому, что кроме антиоксидантов, помидоры содержат ликопин, что имеет ценное свойство - способствует уменьшению морщин.

Жирная рыба

Ненасыщенные жирные кислоты, наиболее полезные для кожи, волос и ногтей, содержатся в морской рыбе. Это должна не обязательно быть красная, прекрасно справится с омоложением всего организма скумбрия, тунец и сельдь.

Орехи

Они содержат полиненасыщенные кислоты и большую часть селена, которые являются идеальными микроэлементами для борьбы с морщинами. К тому же, они полезны для всего организма и укрепляют иммунную систему.

Капуста

Белокачанная, брокколи, брюссельская, савойская и другие виды капусты содержат витамин С и фитохимические соединения. Которые защищают кожу от появления морщин и интенсивного старения.

Морковь

Такой овощ содержит много каротина, как и все оранжевые, красные, темно-зеленые овощи и фрукты. Бета-каротин как предшественник витамина А является одним из самых главных омолаживающих микроэлементов для кожи.