RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не делайте этого: 7 ошибок в питании, способствующих быстрому старению кожи

Какие ошибки приводят к старению кожи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кожа - это идеальный индикатор нашего ухода. Некоторые продукты могут способствовать интенсивному старению кожи. Поэтому следует следить за своим рационом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.

Чего нельзя делать

По словам нутрициолога, категорически нельзя:

  • пить некачественную воду из пластика без ее активации
  • постоянно подпитывать свой уровень энергии кофеином
  • склеивать свой природный коллаген и эластин с помощью сахара
  • есть каждый день мясо, глютен и молочные продукты
  • комбинировать бокал любимого вина с жирной и тяжелой пищей
  • есть только красные и оранжевые овощи
  • дразнить рецепторы продуктами гликации - зажаренной корочкой и соединением животного белка и сахара в одном приеме

Какие продукты предотвращают старение 

Помидоры

Это отличный "антивековый" овощ. Все потому, что кроме антиоксидантов, помидоры содержат ликопин, что имеет ценное свойство - способствует уменьшению морщин.

Жирная рыба

Ненасыщенные жирные кислоты, наиболее полезные для кожи, волос и ногтей, содержатся в морской рыбе. Это должна не обязательно быть красная, прекрасно справится с омоложением всего организма скумбрия, тунец и сельдь.

Орехи

Они содержат полиненасыщенные кислоты и большую часть селена, которые являются идеальными микроэлементами для борьбы с морщинами. К тому же, они полезны для всего организма и укрепляют иммунную систему.

Капуста

Белокачанная, брокколи, брюссельская, савойская и другие виды капусты содержат витамин С и фитохимические соединения. Которые защищают кожу от появления морщин и интенсивного старения.

Морковь

Такой овощ содержит много каротина, как и все оранжевые, красные, темно-зеленые овощи и фрукты. Бета-каротин как предшественник витамина А является одним из самых главных омолаживающих микроэлементов для кожи.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниевредная едаНутрициолог