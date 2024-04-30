Не делайте этого: 7 ошибок в питании, способствующих быстрому старению кожи

Кожа - это идеальный индикатор нашего ухода. Некоторые продукты могут способствовать интенсивному старению кожи. Поэтому следует следить за своим рационом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
По словам нутрициолога, категорически нельзя:
Это отличный "антивековый" овощ. Все потому, что кроме антиоксидантов, помидоры содержат ликопин, что имеет ценное свойство - способствует уменьшению морщин.
Ненасыщенные жирные кислоты, наиболее полезные для кожи, волос и ногтей, содержатся в морской рыбе. Это должна не обязательно быть красная, прекрасно справится с омоложением всего организма скумбрия, тунец и сельдь.
Они содержат полиненасыщенные кислоты и большую часть селена, которые являются идеальными микроэлементами для борьбы с морщинами. К тому же, они полезны для всего организма и укрепляют иммунную систему.
Белокачанная, брокколи, брюссельская, савойская и другие виды капусты содержат витамин С и фитохимические соединения. Которые защищают кожу от появления морщин и интенсивного старения.
Такой овощ содержит много каротина, как и все оранжевые, красные, темно-зеленые овощи и фрукты. Бета-каротин как предшественник витамина А является одним из самых главных омолаживающих микроэлементов для кожи.
Раньше косметолог называла способ, который поможет избавиться от морщин под глазами.
Также мы писали, как делать антивозрастный массаж лица дома.