Побачите ефект одразу. Як робити антивіковий масаж обличчя вдома (відео)

Покращити тонус шкіри обличчя можна за допомогою масажу, який легко робити самостійно вдома. А розгладити зморшки можна завдяки вправам зі скребком Гуаша.

Про те, як робити антивіковий масаж обличчя, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію косметолога Ольги Позднякової в Instagram .

Як зробити масаж обличчя

"Легкий щипковий масаж допоможе покращити стан вашої шкіри. Розпочинайте рухатись від центру до периферії, а потім проходьте поперек зморшок. Можете так опрацювати і носогубки, кисетні зморшки, "гусячі лапки", міжбрівку і зморшки на лобі", - пояснює косметолог.

Цей прийом буде сприяти виробленню колагену та еластину, і в результаті покращиться загальний стан шкіри обличчя.

"Легкі пощипування можна робити, коли наносите крем, по декілька хвилин через день. Потрібно пропрацьовувати усі зони зморшок", - радить Позднякова.

Як зробити ліфтинг лоба за допомогою скребка Гуаша

"Це класні прийоми для ліфтингу та від зморшок, ефект побачите одразу. Можна робити по декілька підходів тричі на тиждень. Працюйте скребком по крему або олійці. А для стійкого та довготривалого результату - робіть повноцінний масаж", - радить експерт.

Скребок потрібно притиснути до брови так, як це показано на відео, а тоді рухатись ним до зони росту волосся. Рухи потрібно повторити тричі. І такими рухами треба пройтися по всьому лобі.

"Тоді пропрацюйте локально зморшки глибокими коловими рухами. Важливо, щоб була правильна сторона скребка", - каже косметолог.

Після цього притисніть скребок до центру лоба і рухайтесь ним від центру до периферії. Повторіть рухи тричі, а тоді проведіть процедуру на іншій частині лоба.