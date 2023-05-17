Клопотенко поділився рецептом фантастично соковитих котлет (відео)

Інгредієнти

Вам знадобиться:

1 яйце

4 яблука

100 грамів сала

500 грамів свинини

2 обсмажені цибулини

сіль та чорний перець до смаку

соняшникова олія для смаження

Як готувати ідеальні котлетки

Почищені цибулини розріжте на чотири частини та трошки підсмажте на пательні до темного кольору. Це додасть котлетам гарний аромат. Для того, щоб цибуля не пригоріла, налийте невелику кількість соняшникової олії.

Наступним кроком наріжте м'ясо досить великими шматками та перекладіть до блендера. Якщо ви заздалегідь придбали саме фарш, тоді вам необхідно потрібно подрібнити фарш і перемішати два види м'яса.

Саме завдяки салу котлети будуть соковитими. Також не забудьте про яйце, щоб котлети краще тримали форму. Додайте до суміші цибулю, спеції. Перемішайте все до однорідності та дайте фаршу трохи постояти.

Далі наріжте яблука, викладіть їх у форму та відставте. Візьміть фарш і сформуйте котлети. Якщо м'ясо прилипає до рук, можна змочити їх у прохолодній воді.

На розігріту пательню налийте олію та викладіть котлети. Коли з обох сторін з'явиться золотава скоринка, знімайте м'ясо з пательні та викладайте у форму з яблуками.

Випікайте це все протягом 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Яблука випускають сік і додають котлетам кислинки та соковитості.