Покладіть в котлети цей копійчаний продукт і будете так готувати завжди

Котлети вийдуть смачними, м'якенькими і соковитими, якщо додати у фарш простий копійчаний продукт, який майже завжди є на кожній кухні.

Дізнайтеся про це з матеріалу Styler далі.

Що це за секретний інгредієнт?

Фахівці кажуть, що перетворити прості котлети на кулінарний шедевр здатна звичайна харчова сода.

Сода здатна зробити м'ясо м'яким, соковитим та усунути сторонні "аромати". Хороший результат забезпечений, якщо ви додасте трохи секретного інгредієнта під час смаження. Цей прийом можна використовувати не тільки для котлет, але і для інших страв з м'яса, які потрібно смажити.

Якщо ви бажаєте відварювати або тушкувати м'ясну страву, соду додавати не варто.

Як правильно додати соду і в якій кількості

Це треба робити тоді, коли ви солите фарш та додаєте улюблені спеції.

На 500 грамів м'яса потрібна половина чайної ложки соди. Потрібно добре перемішати фарш і залишити його на пів години.

Секрет у тому, що під впливом високої температури сода входить у реакцію, пом'якшує волокна м'яса і рятує страву від неприємних запахів.

В яке м'ясо не варто додавати

Так, котлети з курки або індички самі по собі ніжні та м'які, тому соду немає сенсу застосовувати.

Додайте трохи соди, якщо готуєте зі свинини, яловичини чи м'ясного асорті. Ці види м'яса жорсткіші, тому сода виправить ситуацію.

Крім того, вона видалить характерний запах телятини, який може вам не подобатися.