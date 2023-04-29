Вийдуть не смачними: як не можна готувати деруни

Навряд чи можна уявити собі більш ситний обід, ніж деруни. Таку страву люблять усі. Однак, якщо під час приготування допуститись поширених помилок, то деруни вже не будуть такими смачними.

Яких помилок варто уникати - читайте на Styler нижче .

Не зберігайте тісто довгий час

Тісто для дерунів можна зберігати не більше ніж годину у холодильнику, а готове краще взагалі не зберігати. Навіть якщо ви додали в тісто цибулину, при тривалому зберіганні воно потемнішає. Тому не готуйте його заздалегідь.

Чим довше воно буде зберігатись у холодильнику - тим темніше воно буде.

Великі розміри дерунів

Щоб деруни не виходили сирими в середині, робіть їх тонкими та смажте тільки під кришкою на мінімальному вогні. Також слід натирати інгредієнти на тісто на дрібній тертці.

До того ж, якщо деруни смажити великих розмірів, то воно не вийдуть такими хрусткими.

Сік у тісті

Деруни можуть розвалюватись, якщо картопля дала занадто багато соку і в тісті замало яєць, або картопля з низьким вмістом крохмалю.

Необхідно злити зайву рідину з тіста та добре перемішати натерту картоплю і вбити в неї сире яйце, щоб деруни не розвалювалися. Також можна додати кілька ложок крохмалю.

Багато борошна

Важливо пам'ятати, якщо деруни вийшли гумовими - ви додали занадто багато борошна. А якщо деруни занадто тонкі - у тісті було багато рідини.